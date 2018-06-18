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İngiltere'de sağlık sistemi için vergi artışı gerekecek

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Hunt, ülkenin sağlık sistemine önümüzdeki 5 yıl boyunca yapılacak yatırımlardaki artışın finansmanı için, vergileri yükseltme ihtiyacı duyulacağını ifade etti.

İngiltere'de sağlık sistemi için vergi artışı gerekecek

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Hunt, ülkenin sağlık sistemine önümüzdeki 5 yıl boyunca yapılacak yatırımlardaki artışın finansmanı için, vergileri yükseltme ihtiyacı duyulacağını ifade etti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:45
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İngiltere'de sağlık sistemi için vergi artışı gerekecek

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt, ülkenin sağlık sistemine (NHS) gelecek 5 yıl boyunca yapılacak yıllık ortalama yüzde 3,4 oranındaki yatırım artışının finansmanında vergilerin yükseltilmesine ihtiyaç olacağını belirtti.

Jeremy Hunt, ülkenin sağlık sistemine ilişkin İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmelerde bulundu.

Hunt, İngiltere'nin sağlık sistemine gelecek 5 yıl boyunca yapılacak yıllık ortalama yüzde 3,4 oranındaki yatırım artışının finansmanında vergilerin yükseltilmesine ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

Sağlık sistemine yapılacak ek katkının finansmanına ilişkin detayların bütçe ile birlikte açıklanacağını duyuran Hunt, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) sürecinden, büyümeden ve vergi artışından gelecek mali kaynakların ek finansman paketinde kullanılacağını söyledi.

İngiltere'de, iktidarda bulunan Muhafazakar Parti, sağlık sistemine yapılacak ek katkının 2023 yılına kadar 20 milyar sterlin artırılmasını planlıyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı John McDonnell ise finansman modelinin sağlıksız olduğu eleştirisinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Sağlık Ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy HuntNHSYatırım Artışı
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