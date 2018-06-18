İngiltere'de sağlık sistemi için vergi artışı gerekecek

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Hunt, ülkenin sağlık sistemine önümüzdeki 5 yıl boyunca yapılacak yatırımlardaki artışın finansmanı için, vergileri yükseltme ihtiyacı duyulacağını ifade etti.