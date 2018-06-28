Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96495
ALTIN
185.502
DOLAR
4.6033
STERLİN
6.0197
EURO
5.3309
Harika bir sezon geçireceğiz
Harika bir sezon geçireceğiz
Alman Milli Takımı taraftarlardan özür diledi
Alman Milli Takımı taraftarlardan özür...
Astım hastaları spor yapabilir
Astım hastaları spor yapabilir
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Turizmin ayrılmaz parçası
Turizmin ayrılmaz parçası

İngiltere'de İslamofobik mesaja hapis cezası

İngiltere'de, sosyal medyada, "bir Müslüman'ın boğazını kesmek istediğini" yazan kişiye 20 ay hapis cezası verildi.

İngiltere'de İslamofobik mesaja hapis cezası

İngiltere'de, sosyal medyada, "bir Müslüman'ın boğazını kesmek istediğini" yazan kişiye 20 ay hapis cezası verildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:57
0 Okunma
İngiltere'de İslamofobik mesaja hapis cezası

LONDRA

İngiltere'de, sosyal medya hesabında ırkçı ve İslamofobik mesajlar yazan Rhodenne Chand, Birmingham Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Chand, hakkındaki ırkçı nefreti yaymaya çalışma suçlamasını kabul etti.

Mahkeme, Chand'ın, geçen yıl İngiltere'nin Manchester kentindeki bir konserde yaşanan bombalı saldırının ardından sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından attığı mesajlar sebebiyle, "ırkçı nefreti kışkırtmaktan" suçlu bulunduğunu bildirdi.

20 ay hapis cezası verilen Chand'ın kullandığı ırkçı ve İslamofobik ifadeler arasında "Bir Müslüman'ın boğazını kesmek istediği" de yer alıyordu.

Manchester Arena Konser Salonu'nda geçen yıl 22 Mayıs gecesi, pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Kimliği "Salman Abedi" olarak açıklanan saldırganın konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı.

Paylaşımlarının bazı Twitter kullanıcılarının dikkati çekmesi üzerine Hint kökenli İngiliz vatandaşı Chand, Londra'daki İslamofobik terör saldırısının yaşanmasından iki gün önce geçen yıl 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Londra'daki İslamofobik terör saldırısında 48 yaşındaki İngiliz vatandaşı Darren Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti başkentin kuzeyindeki Finsbury Park semtinde teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereİslamofobikHapis Cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'de Türk vatandaşının gözaltı süresinin uzatılmasına onay
İsrail'de Türk vatandaşının gözaltı süresinin uzatılmasına onay
Rusya ve Çin İran'a yönelik yaptırımlardan memnun
Rusya ve Çin İran'a yönelik yaptırımlardan memnun
AP'den ABD'ye 'tek taraflı' politika eleştirisi
AP'den ABD'ye 'tek taraflı' politika eleştirisi
Trump-Putin görüşmesinin yeri belli oldu
Trump-Putin görüşmesinin yeri belli oldu
Kudüs eşrafından Erdoğan'a tebrik mektubu
Kudüs eşrafından Erdoğan'a tebrik mektubu
Prens William’dan Kudüs’teki kutsal mekanlara ziyaret
Prens William’dan Kudüs’teki kutsal mekanlara ziyaret
Putin'den 'Suriye'den çekilme' açıklaması
Putin'den 'Suriye'den çekilme' açıklaması
Gannuşi, Nahda'nın 'prensipteki cumhurbaşkanı adayı'
Gannuşi, Nahda'nın 'prensipteki cumhurbaşkanı adayı'
Esed rejimi Dera'da yine sivilleri vurdu
Esed rejimi Dera'da yine sivilleri vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ