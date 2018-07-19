İngiltere'de firari FETÖ sanığı İpek'in pasaportuna el konuldu

İngiltere'de mahkeme, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in, hakkında başlatılan yargı süreci boyunca İngiltere'yi terk etmesini önlemeye yönelik pasaportuna el konulmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre FETÖ'nün firari sanığı İpek'in iadesine yönelik Türkiye'nin talebi, İngiliz Dışişleri Bakanlığının onayı ile yargıya havale edildi.

Bu çerçevede mayısta yakalanan İpek'i mahkeme 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakırken, ülkeyi terk etmesini önlemeye yönelik pasaportuna el koydu.

Karara göre İpek yargılama boyunca yurt dışına çıkmasına imkan verecek herhangi bir seyahat belgesi için başvuramayacak, mahkemeye bildirdiği adresten başka bir yerde ikamet edemeyecek ve cep telefonunu 24 saat boyunca ulaşılır olmasını sağlayacak biçimde açık tutacak.

İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uyguma niteliği taşıyor. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.

İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanının onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanının kararı ile uygulanıyor.

Londra'da lüks ve rahat bir yaşam

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadının plakasında yer aldığı lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyor.

Koza Ltd adı altında İngiltere'ye kaçırdığı servetle kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek'in, kentin finans merkezi The City'de ve Gray's Inn Road'da da birer ofisi bulunuyor.

İpek'in Temple'daki ofisi, tarihte ve bugün pek çok komplo teorisine konu olan Templar Şövalyelerinin İngiltere'de 12. yüzyılda inşa ettikleri ve daha sonra Hospitalier Şövalyelerine intikal eden karargah kilisenin birkaç sokak altında yer alıyor. Ülkenin tarihi hukuk merkezi konumundaki semt, büyük avukatlık bürolarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın merkez adliyesi de Temple semtinde bulunuyor.

Davaları kaybetti

İngiliz mahkemelerinde, kayyumlara devredilen Türkiye'deki Koza Holding'e karşı açtığı davaları bu yıl içinde kaybeden İpek, kentteki diğer FETÖ mensupları ile de ilişkisini sürdürüyor.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, bu ay başında İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd'nin İpek'in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.