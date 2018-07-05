Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97230
ALTIN
188.730
DOLAR
4.6639
STERLİN
6.1695
EURO
5.4425
İngiltere'de bir çift bilinçlerini yitirmiş halde bulundu
İngiltere'de bir çift bilinçlerini yitirmiş...
Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121 bini aştı
Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121...
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Milliler çeyrek finalde
Milliler çeyrek finalde
Dünyanın Merkezi’nde Büyük Festival
Dünyanın Merkezi’nde Büyük Festival

İngiltere'de bir çift bilinçlerini yitirmiş halde bulundu

İngiliz polisi, bilincini yitirmiş şekilde bulunan çiftin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kaldığını duyurdu.

İngiltere'de bir çift bilinçlerini yitirmiş halde bulundu

İngiliz polisi, bilincini yitirmiş şekilde bulunan çiftin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kaldığını duyurdu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:06
0 Okunma
İngiltere'de bir çift bilinçlerini yitirmiş halde bulundu

LONDRA

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, çiftten alınan ve incelenmek üzere Porton Down Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarına gönderilen örneklerde, askeri nitelikte ve sinir sistemini tahrip eden "Novichok" adlı kimyasala rastlandığını bildirdi.

Soruşturmayı terörle mücadele biriminin yürüttüğünü anımsatan Basu, Salisbury Bölge Hastanesinde tedavileri devam eden çiftin durumunun halen kritik olduğunu söyledi.

Basu, kadının 44, erkeğin de 45 yaşında olduğunu aktarırken, çiftin İngiltere vatandaşı olduklarını açıkladı. Çiftin kimlik bilgilerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Çift, geçen cumartesi ülkenin güneybatısındaki Amesbury kasabasındaki evlerinde bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmuştu. Çiftin yaşadığı kasabanın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'in zehirlendiği Salisbury kentine 12 kilometre uzaklıkta olması akıllara yeni bir zehirlenme olayının yaşanmış olabileceğini getirmişti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121 bini aştı
Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121 bini aştı
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
AB'den İsrail'e 'yerleşim birimi' tepkisi
AB'den İsrail'e 'yerleşim birimi' tepkisi
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e kınama
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e kınama
Kamerun'daki FETÖ okulları TMV'ye teslim edildi
Kamerun'daki FETÖ okulları TMV'ye teslim edildi
"Suriye meselesi bölge ülkelerinin katılımı olmadan çözülemez"
"Suriye meselesi bölge ülkelerinin katılımı olmadan çözülemez"
'Küresel ticaret savaşlarının maliyeti 2 trilyon dolar'
'Küresel ticaret savaşlarının maliyeti 2 trilyon dolar'
Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması
Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması
Suriye'nin güneyindeki muhalifler Rusya'ya müzakere şartlarını iletti
Suriye'nin güneyindeki muhalifler Rusya'ya müzakere şartlarını iletti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ