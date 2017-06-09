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İngiltere'de aşrı sağcı lider Nuttall istifa etti

Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimde destek kaybeden Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) Genel Başkanı Paul Nuttall, görevinden istifa etti.

İngiltere'de aşrı sağcı lider Nuttall istifa etti

Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimde destek kaybeden Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) Genel Başkanı Paul Nuttall, görevinden istifa etti.

09 Haziran 2017 Cuma 14:08
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İngiltere'de aşrı sağcı lider Nuttall istifa etti

Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimde destek kaybeden Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) Genel Başkanı Paul Nuttall, görevinden istifa etti.

Seçimde hiçbir adayı parlamentoya giremeyen UKIP'in lideri Nuttall, basına konuştu.

Nuttall, partisinin önümüzdeki aylarda özellikle İngiltere'nin AB'den ayrılığı (Brexit) sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirterek, "UKIP artık Brexit'in bekçi köpeği olarak konuyla her zamankinden daha da alakalı." dedi.

Nuttall, "Dün geceden sonra eğer işler umduğum gibi giderse, UKIP'in 18 ayda daha önce hiç olmadığı kadar büyük oy oranı ve üyesi olabileceğini tahmin ediyorum. Ancak bu benim liderliğimde olmayacak. Hemen bugün itibarıyla UKIP'in liderliğinden istifa ediyorum. Yeni dönem yeni bir liderle başlamalı." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşik KrallıkUKIPPaul Nuttallİngiltere
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