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İngiltere'de 145 milyon yıllık memeli fosilleri bulundu

İngiltere Portsmouth Üniversitesinden Dr. Sweetman, yaptığı açıklamada, Dorset bölgesinde memelilerinin atası kabul edilen iki hayvana ait fosiller bulunduğunu belirtti.

İngiltere'de 145 milyon yıllık memeli fosilleri bulundu

İngiltere Portsmouth Üniversitesinden Dr. Sweetman, yaptığı açıklamada, Dorset bölgesinde memelilerinin atası kabul edilen iki hayvana ait fosiller bulunduğunu belirtti.

07 Kasım 2017 Salı 14:11
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İngiltere'de 145 milyon yıllık memeli fosilleri bulundu

İngiltere'de memelilerinin atası kabul edilen iki hayvana ait 145 milyon yıllık fosiller bulundu.

Portsmouth Üniversitesinden Dr. Steve Sweetman, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin güneyinde Dorset bölgesinde nesli tükenmiş fare benzeri iki hayvana ait fosilleşmiş dişler keşfedildiğini belirtti.

Sweetman, günümüz memelilerinin atası kabul edilen hayvanların fosilleşmiş dişleri üzerinde yürüttükleri araştırmada, bu hayvanlardan birinin böceklerle diğerinin de bitkilerle beslendiğinin tespit edildiğini bildirdi. Sweetman, bu memelinin dişlerinin oldukça gelişmiş olduğunu, besinleri delebildiğini, kesebildiğini ve ezebildiğini ifade etti.

Fosillerin, Dorset'in Swanage kentinde yer alan kayalık bir bölgede bir üniversite öğrencisi tarafından bulunduğu vurgulandı.

Keşifle ilgili bulgular "Acta Palaeontologica Polonica" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngilterePortsmouth ÜniversitesiDr. Steve Sweetman
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