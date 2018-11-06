Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
213.380
DOLAR
5.3697
STERLİN
6.9943
EURO
6.1190
2. Lig ekibinde 'sigara' cezası
2. Lig ekibinde 'sigara' cezası
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi sinemaya çekti
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi...
Galatasaray, MoraBanc Andorra'ya konuk oluyor
Galatasaray, MoraBanc Andorra'ya konuk oluyor
Pınar Karşıyaka, 100. galibiyet için sahada
Pınar Karşıyaka, 100. galibiyet için...
Mersin'de kaçakçılık operasyonu
Mersin'de kaçakçılık operasyonu

'İngiltere Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir'

AB Brexit müzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir." dedi.

'İngiltere Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir'

AB Brexit müzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir." dedi.

06 Kasım 2018 Salı 15:05
0 Okunma
'İngiltere Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir'

BRÜKSEL 

Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini tamamladıktan sonra fikrini değiştirmesi halinde yeniden AB'ye üyelik başvurusunda bulunabileceğini bildirdi.

Brüksel'de katıldığı bir konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barnier, "İngiltere Brexit sürecinde kırmızı çizgilerini değiştirirse, biz de buna uyum sağlarız. Bununla birlikte, Brexit sonrasında İngiltere üçüncü ülke olacak ve diğer tüm üçüncü taraflar gibi Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Barnier, Londra ile Brüksel arasında anlaşma sağlanmadan gerçekleşecek bir Brexit'in İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının durumunu belirsizliğe iteceği değerlendirmesinde bulundu.

Londra yönetimi, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit konusunda ikinci bir referanduma karşı çıkıyor. İngiliz halkının 2016’da yapılan referandumda bu konuda sözünü söylediğini belirten May, İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB’den ayrılacağını ısrarla vurguluyor.

Ülkede aralarında "Halkın oyu" platformunun da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşu, Brexit sürecini durdurmaya yönelik çaba sarfediyor.

Bu gruplardan birine Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros da mali destek veriyor. Sivil toplum kuruluşlarının öncelikli hedefini Brexit konusunda halka yeniden fikrinin sorulacağı ikinci bir referanduma gidilmesi oluşturuyor.

Aralarında İngiltere'nin eski başbakanlardan Tony Blair'in de bulunduğu bazı eski siyasetçiler de Brexit sürecinin yeni bir halk oylaması veya parlamento oylamasıyla durdurulması için kampanya yürütüyor.

Brexit süreci

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değil.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABBrexitİngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 100 bini geçti
2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 100 bini geçti
İran'dan petrol ithal eden ülkeler
İran'dan petrol ithal eden ülkeler
"Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz"
"Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da
Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
20 yılın en şiddetli yağışları Suudi Arabistan'da 5 can aldı
20 yılın en şiddetli yağışları Suudi Arabistan'da 5 can aldı
Kerkük'te saldırı hazırlığındaki terör çetesi çökertildi
Kerkük'te saldırı hazırlığındaki terör çetesi çökertildi
Endonezya'da düşen uçağın son 4 uçuşu arızalıymış
Endonezya'da düşen uçağın son 4 uçuşu arızalıymış
İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yaptırım teşekkürü
İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yaptırım teşekkürü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ