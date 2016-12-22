İngiltere Başbakanı Theresa May

, geçen ay Sunday Times gazetesinin dergisine verdiği bir pozda giydiği deri pantolonun 995 sterlin (4 bin 290 TL), ayakkabılarının ise 295 sterlin (bin 272 TL) olduğu ortaya çıktı.

Bahreyn'de temaslarda bulunan Başbakan May, uçakta bir gazetecinin konuya ilişkin sorusuna, "Noel yemeğinde hindi yerine kaz yemeyi tercih etmesinin ya da moda tercihlerinin 'halktan uzak olduğu' anlamına gelmediği" yanıtını verdi.

Theresa May, "Başbakanlık görevine geldiğimde yaptığım açıklamada, herkesin faydasına olacak bir ülke için çalışacağımı söyledim. Halktan da bu yönde talepler işittim. Siyasetçilerin halkın içine karışarak bunları dinlemesi önemli. Ben de bunu yapmayı sürdüreceğim. Herkesin yaşayabileceği bir ülkeye sahip olmamız önemli." diye konuştu.

May'in Başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından Eğitim Bakanlığı görevinden alınan Nicky Morgan, "Gelinliğim dışında hiçbir kıyafetim için hiçbir zaman bu kadar para harcamadım." açıklamasında bulunarak, İngiltere Başbakanını eleştirmişti.

AA