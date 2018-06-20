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İngiltere ABD'nin kararını 'üzücü' buldu

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı üzücü." dedi.

İngiltere ABD'nin kararını 'üzücü' buldu

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı üzücü." dedi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:40
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İngiltere ABD'nin kararını 'üzücü' buldu

LONDRA

İngiltereABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararının "üzücü" olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris JohnsonWashington'un ayrılık duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.

Johnson, gelişmeyi, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı üzücü." ifadesiyle değerlendirdi.

Ülkesinin, konseyin reforme edilmesini savunduğunu gizlemediğini belirten İngiliz Bakan Johnson, şunları kaydetti:

"Konseyi içten güçlendirmek üzere çalışmaya kararlıyız. İngiltere’nin İnsan Hakları Konseyine desteği devam ediyor ve değişmez. Bu nedenle Konseyi desteklemeye ve savunmaya devam edeceğiz."

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley dün ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2018 11:45
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Dışişleri Bakanı JohnsonABDKarar
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