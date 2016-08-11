İngiliz vekillerden Müslüman kadınlar için çağrı

LONDRA

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nın Kadın ve Eşitlikler Komisyonu tarafından hazırlanan "Müslümanlar için Birleşik Krallık'ta İş Fırsatları" başlıklı raporda, İngiliz toplumunda ekonomik bakımdan en fazla dezavantajlı kesimin Müslüman kadınlar olduğunu kaydedildi.

Komisyonun raporunda, tüm diğer inanç ve etnik gruplara kıyasla çalışma hayatlarında Müslüman kadınların cinsiyetleri, etnik azınlıktan gelmeleri, inançları ve kültürleri nedeniyle en fazla ayrımcılığa maruz kalan kesimi oluşturduğu vurgulanarak, Müslüman kadınların işsiz kalma olasılığının da tüm kadınların geneline göre üç kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

"İş arayan ya da işe giren Müslüman kadınlar özellikle eşitsizlik, ayrımcılık ve islamofobiden etkileniyor. Eğitim seviyeleri ve dil becerileri aynı olmasına rağmen Müslüman kadınların işsiz kalma olasılığı Hristiyan kadınlara göre yüzde 71 daha muhtemel." ifadesi kullanılan raporda, Müslüman kadınların iş görüşmelerinde inanç veya kültürel nedenlerle giydikleri kıyafetler sebebiyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Komisyon üyeleri rapor kapsamında ayrıca İngiltere Kadın ve Eşitlik Bakanlığına yaptıkları çağrıda, hükümetin söz konusu eşitsizliğe ve ayrımcılığa çözüm bulması için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Raporun tavsiye kısmında da "Hükümet, iş yerlerinde Müslümanların karşı karşıya kaldığı eşitsizlikle mücadele etmeli. Bakanlar, eşitsizliklerle mücadele edecek bir planı bu yıl sonuna kadar devreye sokmalı." ifadesi kullanıldı.

Rapora ilişkin açıklamada bulunan Komisyon Başkanı Maria Miller, Müslüman kadınların hedeflerinin desteklenmesi, üniversiteye girişlerinin iyileştirilmesi ve iş yerlerinde de ayrımcılıkla mücadele edilmesi çerçevesinde hükümetin doğrudan çalışmalarda bulunması gerektiğini belirterek, "Bu rapor, Müslümanların ülkedeki olumlu katkılarının altını çizerken her bir inanç ve farklı özgeçmişlere sahip insanlara fırsat eşitliği tanınması gerektiği ihtiyacına vurgu yapıyor." dedi.

Hükümetten rapordaki bulgulara yönelik yapılan açıklamada da "(Konuyla ilgili olarak) İlerleme kaydediyoruz. Örneğin, mevcut halde iş hayatında bulunan Müslüman kadınların oranı 2011 verilerine kıyasla yüzde 45 daha fazla. Ancak yapılması gereken daha fazla şey olduğunu biliyoruz." ifadesine yer verildi.

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşıyor. Bu sayının 2030 yılına kadar 5,5 milyona ulaşması öngörülüyor.