İngiliz Parlamentosu Suriye'ye müdahaleyi tartışacak

LONDRA

İngiliz Parlamentosu'ndaki muhalif görüşler dolayısıyla, Suriye'ye askeri müdahale konusunda hükümetin siyasi yetki almasıyla ilgili oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Suriye ile ilgili bugün acil toplanacak İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası, Suriye'ye olası askeri müdahale konusunu tartışacak ve oylama yapılacak. Ancak bu oylama askeri müdahaleye onay oylaması olmayacak.

Askeri müdahale konusundaki ikinci oylamanın ise, muhalefetteki İşçi Partisi'nin isteği doğrultusunda, BM denetçilerinin kimyasal silahlarla ilgili inceleme raporunun sonucunun ardından yapılması planlanıyor. İngiliz basını, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un denetçilerin çalışmalarını bitirmeleri için dört güne ihtiyaçları olduğunu söylediğine dikkati çekerek, parlamentodaki oylamanın en erken gelecek hafta başında yapılmasının beklendiğini aktarıyor.

Başbakanlıka bugün yapılacak kabine toplantısının ardından Cameron'ın Suriye konusunu Avam Kamarası'nda tartışmaya açması bekleniyor. İngiliz hükümetinin oylamaya sunmak istediği önergeyle ilgili muhalefetteki İşçi Partisi, değişiklik önermiş ve müdahale için BM heyetinin raporunun beklenmesi gerektiğini bildirmişti.

İşçi Partisi lideri Ed Miliband, denetçiler raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sunmadan yapılacak bir oylamada aleyhte oy kullanacaklarını söylemişti.

Hükümetin sunacağı önergede, "Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek için gerekirse hukuki, orantılı ve yaşam kurtarmaya odaklanan askeri eylemde" bulunulmasına onay istemesi bekleniyor. İngiltere hükümetinin hazırlayarak dün BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Suriye tasarısı ise Rusya'nın engeline takıldı.