İngiliz Parlamentosu acil toplanacak

LONDRA

Resmi olarak 2 Eylül'de açılacak olan Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda perşembe günü, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına verilecek tepkiyle ilgili hükümet önergesi görüşülecek ve oylama yapılacak.

İngiltere Başbakanı David Cameron resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Avam Kamarası Sözcüsü, parlamentoyu perşembe günü çağırma talebimi kabul etti. İngiltere'nin kimyasal silah saldırılarına vereceği tepkiyle ilgili hükümet önergesi görüşülecek ve oylanacak" diye yazdı.

Birçok milletvekili İngiliz Başbakanına, Suriye'ye olası askeri müdahale konusunu parlamentonun gündemine getirme çağrısı yapıyordu.

Cameron, yarın ise bakanlar, üst düzey askeri yetkililer ile istihbarat yetkililerinin katılacağı ve Suriye konusunun ele alınacağı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

İngiliz ordusunun bugün, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına karşılık yapılacak olası askeri müdahale için acil durum planı hazırladığı açıklanmıştı.