İngiliz kraliyet ailesinde 3'üncü çocuk heyecanı

LONDRA

Çiftin resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cambridge Düşesi Kate'in hamile olduğu bildirildi.

Açıklamada, kraliyet ailesi mensuplarının haberden çok mutlu oldukları belirtilirken, bebeğin cinsiyetiyle ilgili bilgi verilmedi.

Kate ile William'ın, George (4) adında bir oğulları ile Charlotte (2) adında bir kızları bulunuyor.

Galler Prensi Charles ile eski eşi Prenses Diana'nın büyük oğlu William, İngiliz kraliyet tahtının ikinci, George da üçüncü sıradaki varisi konumunda.

Kate ile William, 29 Nisan 2011'de, Westminster Katedrali'nde düzenlenen görkemli düğünle evlenmişti.

Son dönemde "emekliye ayrılabileceği" iddialarıyla kamuoyunda gündeme gelen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 6 Şubat 1952'de tahta çıktı.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan Elizabeth'in (91) bu rekoru, oğlu veliaht Prense Charles'ın da (68) en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.