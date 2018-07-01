Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587
TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle oldu
TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle...
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
'korkuya gerek yok'
'korkuya gerek yok'
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı...
Son 16 turunun ikinci gününde 2 maç oynanacak
Son 16 turunun ikinci gününde...

'İngiliz jetleri rejim destekçilerini bombaladı' iddiası

İngiliz "The Times" gazetesi, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetlerin Suriye’de rejim destekçisi güçleri bombaladığını öne sürdü.

'İngiliz jetleri rejim destekçilerini bombaladı' iddiası

İngiliz "The Times" gazetesi, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetlerin Suriye’de rejim destekçisi güçleri bombaladığını öne sürdü.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:23
0 Okunma
'İngiliz jetleri rejim destekçilerini bombaladı' iddiası

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetlerin, Suriye’de rejim destekçisi güçleri bombaladığı iddia edildi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, "RAF Esed'in sınır savaşçılarını bombaladı" başlığıyla yayımladığı haberinde geçen ay Suriye’nin güneyindeki bir çölde çıkan çatışmada İngiliz jetlerinin rejim destekçilerini bombaladığını ileri sürdü.

Suriye'nin Irak ve Ürdün ile sınırının kesiştiği bölgedeki çatışmanın, İngiliz silahlı kuvvetlerinin eğitim üssü yakınlarında çıktığı belirtildi.

Gazete, yerel basın kaynaklarına dayandırdığı haberinde çatışmada bir Suriyeli subayın hayatını kaybettiğini yazdı.

"DEAŞ tarafından yapıldığı düşünülmüyor"

İngiltere Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bombalanan kuvvetin kimliğine ilişkin bilgi vermedi ve "21 Haziran’da Suriye'nin güneyinde DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyon güçlerine karşı düşmanca ateş edildi. Bunun DEAŞ tarafından yapıldığı düşünülmüyor." ifadelerine yer verildi.

“Koalisyon güçleri, gerginliği tırmandırmamak için çekilmeye karar verdi ancak belirli bir konumdan ateş edilmeye devam edildi." ifadelerine yer verilen açıklamada ortak bir kendini savunma eylemi olarak RAF jetlerinin, bu noktaya tek bir "Paveway IV” tipi güdümlü bomba bıraktığı ve böylece "koalisyon ortaklarına yönelik tehdidin başarılı bir şekilde ortadan kaldırıldığı" duyuruldu.

Bakanlıktan AA muhabirine yapılan açıklamada da, "RAF’ın nişan alma kuralları, uçaklarımıza koalisyon ortaklarımızı savunmak için hareket etme hakkı veriyor. Bu, hem uluslararası insancıl hukuk, hem silahlı çatışmalar kanunu ile uyumlu, tamamen orantılı bir yanıttı. (Harekatta) Sivil, koalisyon ya da ortaklarımızdan bir kayıp yaşanmadı.” değerlendirilmesi yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RafSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksikalılar sandık başına gitti
Meksikalılar sandık başına gitti
Mali'de Fransız askerlerine bombalı saldırı
Mali'de Fransız askerlerine bombalı saldırı
İsrail mahkemesi Ebru Özkan’ın gözaltı süresini yine uzattı
İsrail mahkemesi Ebru Özkan’ın gözaltı süresini yine uzattı
Suriye muhalefetinden Dera çağrısı
Suriye muhalefetinden Dera çağrısı
Su için eşek 'Mercedes'i bekliyorlar
Su için eşek 'Mercedes'i bekliyorlar
'Sandıklarda herhangi bir zarar meydana gelmedi'
'Sandıklarda herhangi bir zarar meydana gelmedi'
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Dera çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Dera çağrısı
Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Trump, Kral Selman'dan petrol üretimini artırmasını istedi
Trump, Kral Selman'dan petrol üretimini artırmasını istedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ