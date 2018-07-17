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İngiliz bakandan 'referandumda hata yaptık' itirafı

İngiltere Çevre Bakanı Gove, AB’de kalınması halinde Türkiye’den büyük göç alacaklarına yönelik kampanya yapmanın hata olduğunu kabul etti.

İngiliz bakandan 'referandumda hata yaptık' itirafı

İngiltere Çevre Bakanı Gove, AB’de kalınması halinde Türkiye’den büyük göç alacaklarına yönelik kampanya yapmanın hata olduğunu kabul etti.

17 Temmuz 2018 Salı 13:20
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İngiliz bakandan 'referandumda hata yaptık' itirafı

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Michael Gove, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandum kampanyasında Türkiye’yi gündeme getirme biçimiyle ilgili özeleştiri yaptı.

Brexit referandumu ile sonrasında yaşanan siyasi gelişmelerin ele alındığı, gazeteci-yazar Tom Baldwin'in “Ctrl Alt Delete” adlı kitabında, referandumda İngiltere’nin AB’den ayrılması için yapılan kampanyanın başını çeken isimlerden olan Gove ile yapılmış bir röportaja da yer verildi.

"Kampanya sadece bana bırakılsaydı başka türlü olurdu"

İngiltere’nin AB’de kalması halinde Türkiye’den büyük göç alacağı şeklindeki iddiasının hatırlatılması ve o dönem "seçmenin düşük duygularına hitap etmiş olmaktan" memnun olup olmadığının sorulması üzerine Gove, “Neden söz ettiğinizi biliyorum. Evet. Kampanya sadece bana bırakılsaydı başka türlü olurdu.” yanıtını verdi.

Geriye doğru bakıp her şeyi doğru yapıp yapmadıklarını düşündüğünü belirten Gove, “Her şeyi mutlak bir şekilde doğru yapmadığımıza dair bir his taşıyorum. Zor bir iş.” değerlendirmesinde bulundu.

Gove'un iddiaları

Gove, Brexit referandumuna giden süreçte yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin de aralarında olduğu 4 ülkenin AB’ye girmesi halinde İngiltere’nin birkaç yıl içinde 5 milyondan daha fazla yeni göçmen alacağını iddia etmişti.

Gove bir diğer açıklamasında da “77 milyon Türk'e vizesiz seyahat hakkı vermek ve Irak, İran ve Suriye'ye sınırsız bir alan açmak, terörün artığı bu dönemde nasıl bizim çıkarımıza olabilir görmekte zorlanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin AB’den kalmasından yana kampanya yürüten dönemin Başbakanı David Cameron ise Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili olarak “1987’de başvurdular, 35 faslı tamamlamalılar, 3000 yılında katılabilirler. Şu veya bu yönde oy kullanabilirsiniz ama Türkiye yakın bir zamanda AB’ye üye olmayacak.” değerlendirmesini yapmıştı.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan halk oylaması ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Michael GoveBrexitCtrl Alt Delete
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