Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110975
ALTIN
158.553
DOLAR
3.8627
STERLİN
5.0447
EURO
4.4949
BİM'den ucuz et açıklaması
BİM'den ucuz et açıklaması
"Vatandaşın borcu yükseliyor"
"Vatandaşın borcu yükseliyor"
"Diyanet'e iftira atılıyor"
"Diyanet'e iftira atılıyor"
Karadeniz'de hamsi bereketi
Karadeniz'de hamsi bereketi
İdari yargının iş yükü azaltılacak
İdari yargının iş yükü azaltılacak

İngiliz Bakan'ın "gizli" İsrail temasları tartışma yarattı

Uluslararası Kalkınma Bakanı Patel'in İngiliz Dışişleri Bakanlığına bildirmeden İsrail'de 2 gün boyunca çeşitli temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz Bakan'ın "gizli" İsrail temasları tartışma yarattı

Uluslararası Kalkınma Bakanı Patel'in İngiliz Dışişleri Bakanlığına bildirmeden İsrail'de 2 gün boyunca çeşitli temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

03 Kasım 2017 Cuma 15:22
32 Okunma
İngiliz Bakan'ın "gizli" İsrail temasları tartışma yarattı

Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel’in Dışişleri Bakanlığına bildirmeden İsrail’de 2 gün boyunca temaslarda bulunduğu belirtildi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre Patel, ağustos ayında tatil için gittiği İsrail'de aralarında bir siyasi parti lideriyle buluşmanın da yer aldığı bir dizi temasta bulundu.

Habere göre, Patel’in İngiliz Dışişleri Bakanlığına haber vermeksizin gerçekleştirdiği görüşmelerde kendisine "İsrail’in Muhafazakar Dostları" (CFI) adlı lobi grubunun onursal başkanı Lord Stuart Polak eşlik etti.

Patel'in İsrail temaslarının Dışişleri Bakanlığında ve kendi partisinin milletvekilleri arasında rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

"Bu, bağışçılarla ve nüfuzla ilgili bir konu"

BBC’ye konuşan, adı açıklanmayan bir İngiliz Bakan, Patel’in İsrail temaslarını “rezalet” diye nitelendirerek “Kendisi kabinede yer alıyor. Böyle bir şey yapamaz. Bu, bağışçılarla ve nüfuzla ilgili bir konu." dedi.

Patel’i eleştiren bir eski Bakan da "İngiltere’nin büyük yardım bütçesini yöneten önemli bir bakan İsrail’deki aile tatili sırasında 48 saat ortadan kaybolur ve İsrail için lobi yapan birinin kanatları altına girerse, bu Ortadoğu’nun geri kalanı için hangi mesajı verir?" ifadelerini kullandı.

İsrail'de Yeş Atid Partisi Genel Başkanı Yair Lapid ile bir araya geldiği belirtilen Patel'in, ayrıca aralarında engellilere yönelik teknolojiler geliştiren Beit Issie Shapiro (BIS) ile Afrika'da güneş enerjisi ve suyla ilgili teknoloji geliştiren "Innovation : Africa"nın da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarını ve şirketleri ziyaret ettiği kaydedildi.

"İsrail lobisiyle yakın ilişkisini bağış ve nüfuz kazanmak için kullanıyor" iddiası

Patel'in İsrail görüşmelerinde, kendi bakanlığının yetki alanına giren konuların ele alındığı ve İngiliz Bakan'ın muhataplarına bakanlık sıfatıyla sözler verdiği öne sürüldü.

Bir dönem "İsrail'in Muhafazakar Dostları" grubunun başkan yardımcılığını da yapan Patel'in, İngiltere'nin Filistin’e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin lider adayları arasında da geçen Patel, İsrail lobisiyle yakın ilişkisini liderlik yarışında kendisine bağış ve nüfuz kazanmak için kullanmakla suçlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşik KrallıkDışişleri Bakanlığıİsrail’in Muhafazakar Dostları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’den Kore Yarımadası için itidal çağrısı
Çin’den Kore Yarımadası için itidal çağrısı
Hamas içinde anlaşmazlık sinyalleri
Hamas içinde anlaşmazlık sinyalleri
İsrail askerleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İngiliz vekillerden hükümete 'Balfour'un 100. yılında Filistin'i tanıyın' çağrısı
İngiliz vekillerden hükümete 'Balfour'un 100. yılında Filistin'i tanıyın' çağrısı
Esed rejimi 20 kişiyi işkenceyle öldürdü
Esed rejimi 20 kişiyi işkenceyle öldürdü
Filistin’in kalbi Kudüs İngiltere'den 'özür' bekliyor
Filistin’in kalbi Kudüs İngiltere'den 'özür' bekliyor
Avustralya, Aborijinlerin kutsal kayasına tırmanmayı yasakladı
Avustralya, Aborijinlerin kutsal kayasına tırmanmayı yasakladı
BM'den Suriyelilere insani yardım
BM'den Suriyelilere insani yardım
İİT, New York'taki terör saldırısını kınadı
İİT, New York'taki terör saldırısını kınadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ