İngiliz Bakan Cable'den ''Avro alarmı''

LONDRA - Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin üyesi Cable yaptığı açıklamada, ülkesinin Avro bölgesinde olmadığını ancak ihracatının yarısından fazlasını Avrupa ülkeleriyle yaptığını belirterek, dolayısıyla İngiltere'nin de ''avro alarmı'' içinde olduğunu kaydetti.

Bu arada İngiliz basını, Avro bölgesini kritik 48 saatin beklediğini yazdı. Gazeteler, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avro bölgesinin geleceği konusunda giderek kötümserleşen tabloyu değiştirip değiştiremeyeceklerinin bugün ve yarınki görüşmelerde belirleneceğini bildirdi.

Basın, Yunanistan'daki hükümet kurma krizinin yanı sıra, İspanya'da derinleşen krize de dikkati çekti.