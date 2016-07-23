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'İncirlik'teki operasyonlarımız normale döndü'

DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü ABD'li komutan Garver, İncirlik askeri üssü ile ilgili herhangi bir sorunun kalmadığını kaydederek, "DAEŞ karşıtı operasyonlar normale döndü." dedi.

'İncirlik'teki operasyonlarımız normale döndü'

DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü ABD'li komutan Garver, İncirlik askeri üssü ile ilgili herhangi bir sorunun kalmadığını kaydederek, "DAEŞ karşıtı operasyonlar normale döndü." dedi.

23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:47
484 Okunma
'İncirlik'teki operasyonlarımız normale döndü'
WASHINGTON

DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Amerikalı komutan Christopher Garver, İncirlik askeri üssü ile ilgili herhangi bir sorunun kalmadığını kaydederek, "İncirlik'teki operasyonlarımız normale döndü." dedi.

Garver, Bağdat'tan video konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'daki gazetecilerin sorularını cevapladı.

Garver, İncirlik Üssü'ndeki çalışma ve faaliyetlerin normal seyrine dönmeye başladığını vurguladı. Türkiye'deki darbe girişiminin kendi faaliyetlerini sınırlı ölçüde etkilediğini ifade eden sözcü, uçuş takvimi ve operasyonlarla ilgili bir sorun kalmadığını dile getirdi.

Temel amaçlarının DAEŞ'le mücadele olduğunu ifade eden Garver, Türkiye'nin DAEŞ'le mücadeleye verdiği desteğin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Münbiç'te koalisyon uçaklarının vurduğu siviller
Suriye'nin Münbiç kentinin DAEŞ'in elinden kurtarılması için yürütülen operasyonlarda koalisyon uçaklarının bombaları sebebiyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği şeklindeki haberlerle ilgili değerlendirmesinde Garver, DAEŞ hedef alınarak bazı bina ve araçların vurulduğunu iddia etti.

Münbiç'te DAEŞ mensuplarının sivillerin arasına karıştığını ve operasyonların bu sebeple bilinçli olarak yavaş sürdürüldüğünü kaydeden Amerikalı komutan, ulaşabildikleri tüm delilleri toplamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Yeterli delil olması halinde resmi soruşturma açarız." dedi. 

AA

Son Güncelleme: 23.07.2016 11:48
Anahtar Kelimeler:
Incirlik - Önce Vatan Gazetesi
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