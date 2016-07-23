WASHINGTON

DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Amerikalı komutan Christopher Garver, İncirlik askeri üssü ile ilgili herhangi bir sorunun kalmadığını kaydederek, "İncirlik'teki operasyonlarımız normale döndü." dedi.

Garver, Bağdat'tan video konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'daki gazetecilerin sorularını cevapladı.

Garver, İncirlik Üssü'ndeki çalışma ve faaliyetlerin normal seyrine dönmeye başladığını vurguladı. Türkiye'deki darbe girişiminin kendi faaliyetlerini sınırlı ölçüde etkilediğini ifade eden sözcü, uçuş takvimi ve operasyonlarla ilgili bir sorun kalmadığını dile getirdi.

Temel amaçlarının DAEŞ'le mücadele olduğunu ifade eden Garver, Türkiye'nin DAEŞ'le mücadeleye verdiği desteğin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Münbiç'te koalisyon uçaklarının vurduğu siviller

Suriye'nin Münbiç kentinin DAEŞ'in elinden kurtarılması için yürütülen operasyonlarda koalisyon uçaklarının bombaları sebebiyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği şeklindeki haberlerle ilgili değerlendirmesinde Garver, DAEŞ hedef alınarak bazı bina ve araçların vurulduğunu iddia etti.

Münbiç'te DAEŞ mensuplarının sivillerin arasına karıştığını ve operasyonların bu sebeple bilinçli olarak yavaş sürdürüldüğünü kaydeden Amerikalı komutan, ulaşabildikleri tüm delilleri toplamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Yeterli delil olması halinde resmi soruşturma açarız." dedi.