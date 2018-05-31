Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102684
ALTIN
188.415
DOLAR
4.4883
STERLİN
5.9853
EURO
5.2516
'Kilolu ama sağlıklı'
'Kilolu ama sağlıklı'
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

İnce'nin heyetinden bazı isimler Yunanistan'a geçemedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyaretinde kendisine eşlik edecek bazı milletvekilleri ve gazetecilerin, Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.

İnce'nin heyetinden bazı isimler Yunanistan'a geçemedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyaretinde kendisine eşlik edecek bazı milletvekilleri ve gazetecilerin, Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:03
0 Okunma
İnce'nin heyetinden bazı isimler Yunanistan'a geçemedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyaretinde kendisine eşlik edecek bazı milletvekilleri ve gazetecilerin, Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.

İnce, Batı Trakya'daki programlarına katılmak için heyeti ve beraberindeki gazetecilerle İpsala Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na geldi.

Burada Yunanistan gümrük görevlileri, İnce ile heyetindeki CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ülkeye girişine izin verdi. Yetkililer, heyetteki CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve programı takip edecek gazetecilerin geçişine izin vermedi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, yaptığı açıklamada, "diplomatik izin alınmadığı" gerekçesiyle Yunanistan'a geçişe izin verilmediğini belirterek, "Diplomatik pasaporta izin diye bir şey olmaz. O şekilde bir bahane uyduruldu. Gazeteci arkadaşlar ve bazı milletvekilleri içeri alınmadı." dedi.

Bir süre gümrükte bekleyen heyet, Türkiye'ye döndü.

Yunanistan'a geçemeyen heyetin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaparak Kırcaali'deki iftar programına yetişmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPİpsala Sınır KapısıMuharrem Ince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5,5 milyon kişi Afrika’ya göç etti
5,5 milyon kişi Afrika’ya göç etti
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye dönüyor
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye dönüyor
FETÖ sanığı hakime Stuttgart Savcısı'ndan 'saklanma parası'
FETÖ sanığı hakime Stuttgart Savcısı'ndan 'saklanma parası'
TİKA'dan Filistinlilere ramazan yardımı
TİKA'dan Filistinlilere ramazan yardımı
NATO Karadağ'ın hava sahasını koruyacak
NATO Karadağ'ın hava sahasını koruyacak
TDV, Latin Amerika'da İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali dağıttı
TDV, Latin Amerika'da İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali dağıttı
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Merkel, Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Merkel, Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
TİKA'dan 2 bin Sudanlıya ramazan yardımı
TİKA'dan 2 bin Sudanlıya ramazan yardımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ