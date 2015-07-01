IMF: Yunanistan borcunu ödemedi

WASHINGTON

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yunanistan'ın vadesi 30 Haziran'da dolan borçlarını ödemediğini açıkladı. Uzun zamandır iflasın eğişinde olan ülke böylece 7. kez temerrüde düştü.

IMF Basın Sözcüsü Gerry Rice, yaptığı kısa yazılı açıklamada, yaklaşık 1,5 milyar avro değerindeki geri ödemesini gerçekleştirmeyen Yunanistan'ın borçları için ek süre talep ettiğini belirtti.

Söz konusu talebin IMF Yönetim Kurulu tarafından değerlendireceğini kaydeden Rice, Yunanistan'a ancak gecikmiş borçlarını ödemesi halinde finansman sağlanabileceğini bildirdi.

Resmi kreditörleriyle anlaşmaya varamaması nedeniyle 7. kez temerrüde düşen Yunanistan, IMF'ye borçlarını zamanında ödeyemeyen ilk gelişmiş ülke olarak tarihe geçti.