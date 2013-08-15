İman Camisine 310 cenaze getirildi

KAHİRE





Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında darbe karşıtlarına yönelik katliamda ölen ve yaralananların sayısı ortaya çıkıyor.

Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki İman Camisi'nin imamı Muhammed Nasri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meydandan camiye sabaha kadar ölü ve yaralı insanlar getirildi. Getirilen ölülerin sayısının 310 olduğunu tespit ettik" dedi.

Kahire’nin değişik yerlerinden yakınlarının cenazelerini teslim almak ve bulmak için binlerce insanin İman Camisi'ne geldiği bildirildi. Çaresiz şekilde ölü ve yaralılarını arayan insanların, ağlayarak etrafta dolaştıklarını bildiren İmam Nasri, birçok insanın üzüntü içinde yakınlarının cenazelerini bulamadan camiden ayrıldığını, bazı cesetlerin yanmış olduğu için yakınları tarafından teşhis edilemediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve hastanelerin yeterli ve doğru bilgi vermediğini belirten vatandaşlar ise “Biz yakınlarımızın cenazelerini almak istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda darbe karşıtları tarafından kurulan sahra hastanesinin ordu kuvvetleri tarafından yakılması nedeniyle birçok cesedin de yandığı ve tanınmaz hale geldiği bildirildi. Meydana müdahale eden güvenlik güçleri, burada öldürülenlerin cesetlerini, bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Sağlık Bakanlığı 278 kişinin öldüğünü 2001 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ise 2 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini 7 bin kişinin yaralandığını; Hürriyet ve Adalet Partisi ise bin kişinin öldüğünü, 10 bin kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Cenazelerin büyük kısmı bugün defnedilecek

Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarına yönelik güvenlik güçlerinin kanlı baskınlarında hayatını kaybedenler için bugün cenaze törenleri düzenlenecek.

Katliamda hayatını kaybeden ve sayıları bini bulduğu ifade edilen darbe karşıtlarının cenazeleri, Kahire'nin çeşitli bölgelerindeki camilerde öğle ve ikindi vakitlerinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Cenaze törenlerinin gösterilere dönmesinden endişe eden Mısır ordusu, bugün ülke genelindeki camilerin tamamına yakınında güvenlik önlemleri alacak.

Katliamda yaşamını yitirenlerden bazılarının cenazeleri ise Kahire dışındaki kentlerde düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından toprağa verilecek.

El Ariş, İskenderiye ve Marsa Matruh'ta ise darbe karşıtı göstericiler bugün tekrar meydanlara inerek dün yaşanan katliamın kurbanlarını anacak ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılacak.