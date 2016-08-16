İmam Akonjee'nin katil zanlısı tutuklandı

New York Polis Teşkilatı (NYPD), cumartesi günü New York'ta öldürülen Bangladeş asıllı imam Maulama Akonjee (55) ile yanındaki Thara Uddin'in (64) katil zanlısının pazar günü gözaltına alınan Oscar Morel olduğunu ve cinayet suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

NYPD'den yapılan açıklamada, önceki gün farklı nedenle gözaltına alınan 35 yaşındaki Morel'in imam ve arkadaşının katil zanlısı olduğu, "ikinci dereceden cinayet" ve "ikinci dereceden yasaklı silah bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, New York'a bağlı Queens ilçesindeki Al Furkan Jame Camii'nde öğle namazı çıkışında iki Müslümanı katleden kişinin, silahlı saldıran 10 dakika sonra bir bisiklete çarpıp kaçması nedeniyle pazar günü gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, Morel'in gözaltındaki sorgulaması sonucunda Akonjee ve Uddin'in öldürülmesi olayıyla bağlantısı olduğunun ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Akonjee ve Uddin'in Brooklyn'de düzenlenen cenaze törenine yaklaşık bin kişi katılmıştı. Törende New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Belediyesi Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito da konuşma yapmıştı.