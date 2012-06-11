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İlk turda zafer sol partilerin

Fransa'da genel seçimin ilk turunda, sol partilerin oluşturduğu ittifak önemli bir başarıya imza attı.

İlk turda zafer sol partilerin

Fransa'da genel seçimin ilk turunda, sol partilerin oluşturduğu ittifak önemli bir başarıya imza attı.

11 Haziran 2012 Pazartesi 09:10
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İlk turda zafer sol partilerin

PARİS

Resmi olmayan sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, sol partilerin oluşturduğu ittifak yüzde 47,10 oy aldı.
Merkez sağdaki Halk Hareketi Birliği ve diğer küçük sağ partilerin oluşturduğu koalisyon ise yüzde 35,40 oy toplarken, aşırı sağa yüzde 13,40 oranında oy çıktı.
İlk turdaki seçim sonuçlarının, gelecek hafta düzenlenecek ikinci turda da tekrarlanması halinde sol ittifak Meclis'te 305 ile 353 arasında sandalyeye sahip olacak.
Sağ partilerin ise 222 ile 266 arasında sandalyeye sahip olması bekleniyor.
Fransa Meclisi'nde 577 sandalye bulunuyor.
İlk turdaki seçim sonuçlarının, ikinci turda da tekrarlanması halinde, yarı başkanlık sisteminin geçerli olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı François Hollande, 5 yıllık iktidarı boyunca rahat bir şekilde ülkeyi yönetme imkanına sahip olacak.

Ayrault seçmenlerden destek istedi
Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault, hükümetin ve Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ülkeyi daha iyi yönetebilmeleri için seçmenlerin ilk turda verdiği desteğin ikinci turda da sürmesini istedi.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 01:11
Anahtar Kelimeler:
Fransa Seçim
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