İlk icraatları kemer sıkmak oldu

ATİNA

Yunanistan'da, Başbakan Antonis Samaras başkanlığındaki yeni kabine, yemin ederek ilk toplantısını yaptı.

Samaras, ilk bakanlar kurulu toplantısında, kendisi de dahil bütün kabine üyelerinin maaşlarından yüzde 30 kesinti yapılacağını açıkladı.

Anayasanın verdiği tam yetki ve süreye sahip olan ve "Ulusal Sorumluluk Hükümeti" adı verilen hükümetin görevinin ekonomik krizle mücadele, büyümenin önünü açarak, ülkenin AB ve avrodaki yerini riske atmadan borç anlaşmalarının şartlarını yeniden gözden geçirme olduğu belirtildi.

Yeni kabinenin üyeleri, cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle Başpiskopos Ieronimos, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Başbakan Samaras'ın huzurunda yemin etti, ardından parlamentoya geçerek ilk bakanlar kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında Başbakan Samaras, kendisi de dahil bütün kabine üyelerinin maaşlarında yüzde 30 kesinti yapılacağını duyurdu.

Samaras, "Hedefimiz ülkeyi krizden çıkarmak. Bu yüzden Yunan halkının fedakarlıkları boşa gitmeyecek" diye konuştu.

Samaras, devlete ait makam araçlarının kullanımına da kısıtlama getirdi.