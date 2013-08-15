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İlk doğrudan görüşmeler yapıldı

İsrail ile Filistin arasında, üç yıl aradan sonra ilk doğrudan görüşmeler yapıldı. Ele alınan meselelere dair basına bilgi verilmedi.

İlk doğrudan görüşmeler yapıldı

İsrail ile Filistin arasında, üç yıl aradan sonra ilk doğrudan görüşmeler yapıldı. Ele alınan meselelere dair basına bilgi verilmedi.

15 Ağustos 2013 Perşembe 12:17
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İlk doğrudan görüşmeler yapıldı

ANKARA

İsrail ile Filistin arasında, üç yıl aradan sonra ilk doğrudan görüşmeler yapıldı.

Taraflar, Kudüs'te gizlilik içinde ve saatler sürdükten sonra dün gece sona eren ilk doğrudan görüşmelerde gündeme gelen meseleler konusunda basına bilgi verilmedi.

İsrailli bir yetkili, görüşmeleri "uzun ve ciddi" sözleriyle nitelendirirken, Filistinli bir yetkili, Kudüs ve Batı Şeria'nın Eriha kentleri arasında dönüşümlü olarak haftada bir bir araya gelme konusunda fikir birliğine vardıklarını açıkladı. 

Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri, görüşmelerin devamını gölgelemeyi sürdürüyor. Yerleşim birimleri meselesi, İsraillilerle Filistinliler arasında bundan önceki doğrudan görüşmelerin Eylül 2010'da kesilmesine neden olmuştu. Filistinli temsilciler, İsrail'i müzakereleri sabote etmeye çalışmakla suçlamıştı.

Doğrudan görüşmeleri yürüten Filistinli heyette Saib Erekat ve El Fetih yetkilisi Muhammed Şitayyi, İsrailli heyette Adalet Bakanı Tzipi Livni ve Başbakan Yardımcılarından Isaac Molço, ABD'den de Ortadoğu barış elçisi Martin Indyk ve yardımcısı Frank Lowenstein bulunuyor. 

Görüşmelerde ele alınması beklenen kilit meseleler, Kudüs'ün statüsü, sınırlar, güvenlik düzenlemeleri, olası toprak takası, Filistinli mülteciler ve İsrail'in tanınması olarak sıralanıyor.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 12:17
Anahtar Kelimeler:
İlk Doğrudan Görüşmeler Yapıldı
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