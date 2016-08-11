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İki ülkenin işbirliği bölgesel ve küresel yansımaları olur

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Yardım, Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece gelişmekle kalmayıp dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelere örnek olacak seviyeye ulaşabileceğini söyledi.

İki ülkenin işbirliği bölgesel ve küresel yansımaları olur

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Yardım, Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece gelişmekle kalmayıp dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelere örnek olacak seviyeye ulaşabileceğini söyledi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:41
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İki ülkenin işbirliği bölgesel ve küresel yansımaları olur

MOSKOVA

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım, Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece gelişmekle kalmayıp dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelere örnek olacak seviyeye ulaşabileceğini söyledi.

Yardım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke ilişkilerine dair Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan-Putin görüşmesinin belirli hazırlıklar çerçevesinde geliştiğini ve bu zamana kadar iki ülke arasında yapılan en önemli temaslardan biri olduğunu ifade eden Yardım, "Görüşmelerde ilişkilerimizin bütün yönlerine değinildi. İki liderin talimatları doğrultusunda ilişkilerin daha ileri çıkması için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Yardım, Türkiye-Rusya arasında oldukça özel ilişkiler bulunduğuna vurgu yaparak, "İki ülkenin işbirliği ve geliştirdiği temaslar sadece bu iki ülkeyi ilgilendirmez, bölgesel ve küresel düzeyde yansımaları olur. İki ülkenin yüzlerce yıllık ilişki tarihinde farklı dönemler yaşanmıştır. Ancak dinamizmini ve zenginiliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir." diye konuştu.

Moskova ve Ankara arasındaki krizin çözülmesinde iki ülke liderlerinin büyük rol oynadığının altını çizen Yardım, şunları kaydetti:

"Bir şeyin altını özellikle çizmek gerekiyor. Bu krizin bu şekilde çözülmesinin nedeni Türkiye'nin Erdoğan ve Rusya'nın Putin gibi iki dünya çapında liderine sahip olmasıdır. Dış faktörler ve olayların gelişimine bakıldığında başka liderler ve halklar olsa bu şekilde çözüm sağlanamayabilirdi. Biz bu noktaya liderlerin vizyon ve iradeleriyle geldik."

Yardım, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşırken NATO ve Batı'yla ilişkilerinde risk alıp almadığı sorusuna, "Türkiye, Rusya veya başka bir ülkeyle ilişkilerine bakarken üçüncü ülkelerin ne diyeceği üzerinden hareket etmiyor. Biz sadece o ülkeyle ki, burada Rusya ile işbirliğinin gelişmesinin önemli bir hedef olduğuna inanıyoruz, Rusya ile ilişkilere başka ülkeler ne söyler perspektifinden yaklaşmıyoruz." yanıtını verdi.

Ankara ve Moskova'nın Suriye konusunda temasları sürdüreceğini aktaran Yardım, "Tek bir görüşmede Suriye gibi uluslararası bir konuya çözüm bulmak mümkün değil ancak Suriye konusunda görüşmelere başlanması ve devam edilmesi konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

"Putin ve Erdoğan dünyaya diplomasi dersi verdi"

Toplantıya katılan Rus siyaset bilimi uzmanı Sergey Markov, Türkiye-Rusya ilişkilerinde 24 Kasım 2015'te yaşanan krizin aşıldığını ve yakın zamanda etkilerinin ortadan kalkacağını düşündüğünü söyledi.

Markov, Erdoğan-Putin görüşmesini iki ülkenin diplomatik başarısı olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Ziyaretin en büyük sonucu, iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarıyla yenilenmesi kararı. Orta vadede ilişkilerin eski seviyenin de üzerine çıkacağını düşünüyorum. Putin ve Erdoğan dünyaya diplomasinin nasıl işletilmesi gerektiğini gösterdi. Bu diğer dünya ülkelerine ciddi krizlerin nasıl çözülmesi konusunda örnek olmalı."

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:41
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaönce Vatan
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