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İki Müslüman kadın ABD Temsilciler Meclisinde

ABD'de Michigan eyaletinden seçimlere giren Filistin asıllı Tlaib ve Minnesota eyaletinden seçimlere giren Somali asıllı Omar yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler oldu.

İki Müslüman kadın ABD Temsilciler Meclisinde

ABD'de Michigan eyaletinden seçimlere giren Filistin asıllı Tlaib ve Minnesota eyaletinden seçimlere giren Somali asıllı Omar yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler oldu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:00
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İki Müslüman kadın ABD Temsilciler Meclisinde

WASHINGTON

ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olmayı başardı.

Seçmenlerin, Senatodaki 35, Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gittiği ülkede her ikisi de Demokrat Partiden aday olan Tlaib ve Omar zaferini ilan etti.

Michigan eyaletinin 13. bölgesinden aday olan Tlaib'in, bu bölgeyi elinde bulunduran eski Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi John Conyers'in, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarından sonra görevinden istifa etmesi ve karşısına Cumhuriyetçi rakip bir adayın çıkmaması üzerine seçimi kazanacağına kesin gözle bakılıyordu.

Seçim öncesi ABD medyasına röportaj veren Rashida Tlaib, "Amacım; inancımla Kongrede caka satmak değil, herkese söylediğim gibi kamu hizmeti gibi etkili bir yolla İslam'ı temsil etmek." ifadesini kullanmıştı.

Başörtülü ilk Müslüman kadın üye

Öte yandan, Minnesota eyaletinin 5. bölgesinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar, Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında galip gelerek ABD Kongre üyesi seçildi.

ABD Temsilciler Meclisinin başörtülü ilk Müslüman kadın üyesi olan Omar, Temsilciler Meclisinde aynı bölgeyi temsil eden Müslüman üye Keith Ellison'ın yerine geçti.

ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar, önceliklerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSeçimSenatoKadınMüslüman
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