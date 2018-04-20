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İki lider arasında özel telefon hattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in gelecek hafta yapacakları zirve öncesi birbirleriyle daha iyi iletişim için özel telefon hattı kuruldu.

İki lider arasında özel telefon hattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in gelecek hafta yapacakları zirve öncesi birbirleriyle daha iyi iletişim için özel telefon hattı kuruldu.

20 Nisan 2018 Cuma 12:23
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İki lider arasında özel telefon hattı

Seul Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ikili zirvenin daha sağlıklı olması amacıyla iki liderin görüşebilmesi için özel telefon hattı kurulduğu bilgisi verildi.

Diplomaside "kırmızı hat" olarak tabir edilen özel telefon hattıyla, yanlış anlaşılmaların azaltılmasının planlandığı belirtildi.

Zirve, 27 Nisan'da Panmunjom'un güney tarafında "Barış Evinde" (Peace House) yapılacak.

Kuzey ve Güney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından haziran ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seul Başkanlık OfisiPeace House
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