IKBY'ye Suriyeli sığınmacı akını

ERBİL

Suriye'deki savaştan kaçan binlerce kişi, Irak'a akın ediyor.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşhabur Sınır Kapısı'ndan geçişleri koordine eden yetkili Arif Sabah, saat 10.30'dan itibaren 3 bin Suriyeli'yi Irak tarafına aldıklarını, kapıdaki yoğunluğun artarak devam ettiğini söyledi.

Akşam saat 20.00'den sonra, pek kimse gelmediği için kapıları kapattıklarını anlatan Sabah, "Sınırı erkenden açıyoruz. Dün gelenlerin hepsini, kamplara gönderdik. Şimdi yeni gelenleri karşılıyoruz. Organizasyonumuz çok iyi gidiyor. Şimdiye kadar herhangi bir problem yaşamadık" dedi.

Esed güçleri, Türkiye sınırına yakın bölgeleri bombalarken, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Afrin, Aynu'l-Arap, Rasulayn, Malikiye, Dırbesiye'de Nusra Cephesi ile PYD arasındaki çatışma devam ediyor. İki ateş arasında kalan halk, çareyi kaçmakta buluyor. Çocuk, kadın, yaşlı binlerce insan, kilometrelerce yürüyerek Suriye'yi terk ediyor.

Geride evini, barkını bırakarak can havliyle kaçan aileler, araçlarla Irak sınırına geliyor. Bu noktadan sonraki kaçış yaya devam ediyor. Aileler buradan 6-7 kilometre yürüyerek, Peşhabur'da kendileri için hazırlanan toplama alanına ulaşıyorlar.

Savaş her zaman olduğu gibi en çok çocukları, kadınları ve yaşlıları etkiliyor. 45 dereceyi aşan sıcaklıklar, açlık ve susuzluk göçü zorlaştırıyor.

Sığınmacıları peşmergeler karşılıyor

Gelen sığınmacıların hızlı bir şekilde kamplara dağıtılması için peşmergeler, 24 saat görev yapıyor. Çalışmalar, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteğiyle sürdürülüyor. Sığınmacılar, kayıtları yapıldıktan sonra otobüs ve minibüslerle Erbil, Duhok ve Süleymaniye'deki kamplara gönderiliyor. Özel durumlar için 100 kadar taksi hazır bekletiliyor. Bir taksinin Erbil'e yolcu taşıma bedeli, 150 dolar. Söz konusu ücretler, IKBY hükümeti tarafından karşılanıyor.

Yiyecek ve içecek dağıtımı

Savaştan kaçan insanların mağdur olmaması için yiyecek ve içecek dağıtımına azami özen gösteriliyor. Sınırın Irak tarafına geçiş başlar başlamaz, peşmergeler kaçanlara su ve yiyecek dağıtıyor. Sığınmacılara meyve suyu, ekmek, gofret, bisküvi, karpuz ve kavun ikram ediyor. Sığınmacıları taşıyan otobüslere de bol miktarda yiyecek ve içecek takviyesi yapılıyor.

5 günde 26 bin insan geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), tarihinin en büyük insani yardım organizasyonunu gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişlerinden Sorumlu IKBY Başkan Yardımcısı Dindar Zebari AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kürdistan'a gelen Suriyeli sığınmacıların toplam sayısı 180 bine yükseldi. 26 bini son bir hafta içerisinde geldi" dedi.

Kapının açıldığı 16-17 Ağustos'ta 5 bin insanın Irak'a geçtiğini belirten Zebari, devam eden günlerde cumartesi 15 bin, pazar ve pazartesi ise 6 bin sığınmacının geçiş yaptığını kaydetti.

Zebari, IKBY'nin Duhok kentinde 100 bin, Erbil'de 60 bin, Süleymaniye'de ise 20 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu aktararak, Suriyelilerin yüzde 60'ının kamp dışında, şehirlerde kaldığını söyledi.

Duhok'taki Domiz Kampı'nda 40-45 bin, Erbil'de yeni açılan Dareşekran ve Kevırgosık kamplarında ise 20 bin sığınmacının kaldığını ifade eden Zebari, Dareşekran'da 600 çadır kurulduğunu bunlara 250 çadırın daha ilave edileceğini bildirdi.

Zebari yardımları BM'nin desteğiyle organize ettiklerini kaydetti.

Gözler korku dolu

AA muhabirine konuşan sığınmacılar, korku dolu gözlerle yaşadıklarını anlattı. Derik'ten gelen Necmiye Muhammed"Kendi halimizde yaşamaya razıydık ancak yanımızda patlamalar oldu, çok korktuk, çareyi Kürdistan'a kaçmakta bulduk" ifadelerini kullandı.

Sığınmacı Ali Abdurrahman ise şunları söyledi:

"Burası, Suriye'ye göre çok güvenli. Geldiğimiz yerde yiyecek bir lokma ekmek yoktu, fakirlik had safhadaydı. Ölüm kol geziyordu. Suriye'nin kuzeyini hem Esed güçleri, hem de Nusra Cephesi vuruyor. İki ateş arasında kalmıştık."

Havva Süleyman da Irak tarafına geçmek için aylarca sınır kapısının açılmasını beklediklerini dile getirerek, "Sabah 8.30'da yola çıktık, öğlen 12.00'da sınır kapısına vardık. Çok şükür şimdi Irak'tayız" şeklinde konuştu.