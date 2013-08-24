IKBY, Suriyeliler için yeni kamp kuracak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Duhok kentinde, Suriyeli sığınmacılar için 50 bin kapasiteli yeni bir kamp kuracağı bildirildi.

Berdereş kasabasında kurulacak kamp için hazırlıklar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Duhok'taki Domiz Kampı sorumlusu İdris Nebi Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kamp, Domiz'den sonra bölgenin ikinci büyük kampı olacak" dedi.

Domiz Kampı'ndaki sığınmacı sayısının 65 bini geçtiğini ifade eden Salih, kapasitenin dolması nedeniyle yeni bir kampa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

IKBY İçişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre, son bir hafta içerisinde 37 bin Suriyeli sığınmacı, Peşhabur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçti. Sığınmacılar, Duhok, Erbil ve Süleymaniye'deki kamplara yerleştirildi.

Kürt bölgesine, iç savaşın yaşandığı Suriye'den günlük ortalama 2 ila 3 bin arası sığınmacının geldiği ifade edildi.

