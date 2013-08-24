Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

IKBY, Suriyeliler için yeni kamp kuracak

50 bin kapasiteli kamp için çalışmalar sürüyor

IKBY, Suriyeliler için yeni kamp kuracak

50 bin kapasiteli kamp için çalışmalar sürüyor

24 Ağustos 2013 Cumartesi 09:56
1177 Okunma
IKBY, Suriyeliler için yeni kamp kuracak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Duhok kentinde, Suriyeli sığınmacılar için 50 bin kapasiteli yeni bir kamp kuracağı bildirildi.
Berdereş kasabasında kurulacak kamp için hazırlıklar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Duhok'taki Domiz Kampı sorumlusu İdris Nebi Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kamp, Domiz'den sonra bölgenin ikinci büyük kampı olacak" dedi.
Domiz Kampı'ndaki sığınmacı sayısının 65 bini geçtiğini ifade eden Salih, kapasitenin dolması nedeniyle yeni bir kampa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
IKBY İçişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre, son bir hafta içerisinde 37 bin Suriyeli sığınmacı, Peşhabur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçti. Sığınmacılar, Duhok, Erbil ve Süleymaniye'deki kamplara yerleştirildi.
Kürt bölgesine, iç savaşın yaşandığı Suriye'den günlük ortalama 2 ila 3 bin arası sığınmacının geldiği ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 24.08.2013 09:57
Anahtar Kelimeler:
IrakSuriyeIKBYIrak Kürt Bölgesel YönetimiSuriyeliler Için Kamp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ