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IKBY referandumu Irak anayasasına aykırı

Arap Birliği, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini ve bunun yasal olmadığını belirtti.

IKBY referandumu Irak anayasasına aykırı

Arap Birliği, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini ve bunun yasal olmadığını belirtti.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
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IKBY referandumu Irak anayasasına aykırı

BAĞDAT

Arap Birliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini ve bunun yasal olmadığını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Cemal, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin isteği üzerine toplanan Arap Birliği Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi'nin referandumunu reddederek, bunun Irak anayasasına aykırı olduğu kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cemal, kararda, Irak'ın bölgenin güvenliği ve istikrarı için temel olan birliğinin önemine vurgu yapılarak, bu birliğin bozulmasının terörle mücadelede bölge ülkeleri ve halklarının gücüne karşı risk oluşturacağının aktarıldığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
IKBYReferandum
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