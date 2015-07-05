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IKBY Parlamentosu'nda "azınlık kotası" tartışması

Erbil'de bir araya gelen azınlık topluluklarının temsilcileri, bazı partilerin azınlıklara uygulanan kotanın kaldırılması için Parlamento'ya yasa tasarısı sunma girişimlerine tepki gösterdi.

IKBY Parlamentosu'nda "azınlık kotası" tartışması

Erbil'de bir araya gelen azınlık topluluklarının temsilcileri, bazı partilerin azınlıklara uygulanan kotanın kaldırılması için Parlamento'ya yasa tasarısı sunma girişimlerine tepki gösterdi.

05 Temmuz 2015 Pazar 10:46
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IKBY Parlamentosu'nda
ERBİL

Irak'ın Erbil kentinde bir araya gelen azınlık topluluklarının temsilcileri, bazı partilerin azınlıklara uygulanan kotanın kaldırılması için Parlamento'ya yasa tasarısı sunma girişimlerine tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu'ndaki partilerden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi, azınlıklara uygulanan kotanın kaldırılması için Parlamento'ya yasa tasarısı teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Türkmen, Asuri, Süryani, Keldani ve Ermeniler ise Parlamento'da kendilerine ayrılan kotanın devam etmesini istiyor.

Kotanın kaldırılmasından endişe eden azınlık toplulukları temsilcileri, Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Erbil'deki merkezinde bir araya geldi.

"Kürdistan'daki demokrasinin esasları sorgulanır hale gelir"

Toplantı sonrası AA muhabirine konuşan ITC Milletvekili Aydın Maruf, Parlamento Başkanı'na sunulacak ve azınlıklara verilen kotayı kaldırmayı teklif eden yasa tasarısının "tehlikeli" olduğunu belirterek, "Bu tasarının Kürdistan bölgesine çok büyük zararı olacaktır. Eğer kabul edilirse Kürt ve Türkmen ilişkileri büyük zarar görür. Kürdistan'daki demokrasinin esasları sorgulanır hale gelir. O nedenle bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kota bizim yasal hakkımızdır" dedi. 

Hristiyan Beytun-Nehreyn Demokrat Partisi Sekreteri Romeo Hakkari de "Her ne kadar yasa tasarısı Parlamento'ya sunulmamış olsa da bazı parti grupları tarafından böyle bir girişim var. Kotaların azaltılması veya kaldırılması demokrasiye aykırıdır. Böyle bir girişim etnik ve dini unsurlar arasındaki birlikte yaşam kültürüne zarar verir. Sorunları derinleştirir" diye konuştu. 

IKBY Parlamentosu, 111 milletvekilinden oluşuyor. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 38, Goran Hareketi 24, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 18, İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 10, İslami Toplum Partisi (Komela) 6 sandalye ile parlamentoda temsil ediliyor. Diğer sandalyelere ise küçük partiler ve kota uygulanan azınlıklar sahip. Azınlık kotası uygulanan gruplardan Türkmenlerin 5, Hristiyanların (Keldani, Süryani, Asuri ve Ermeniler) 6 sandalyesi bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 05.07.2015 10:46
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - IKBY Parlamentosunda Azınlık Kotası Tartışması
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