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IKBY'deki yabancı misyon temsilcilikleri kapatılmıyor

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahcub, "Hiçbir ülkenin abluka altına alınmasından yana değiliz. Kardeş (Arap) ülkeler arasındaki sorun ve anlaşmazlıkların giderilmesi için talep edildiği halde ara bulucu rolünü üstlenebiliriz." dedi.

IKBY'deki yabancı misyon temsilcilikleri kapatılmıyor

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahcub, "Hiçbir ülkenin abluka altına alınmasından yana değiliz. Kardeş (Arap) ülkeler arasındaki sorun ve anlaşmazlıkların giderilmesi için talep edildiği halde ara bulucu rolünü üstlenebiliriz." dedi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 15:31
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IKBY'deki yabancı misyon temsilcilikleri kapatılmıyor

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yabancı misyon temsilciliklerinin kapatılmayacağını söyledi.

Bağdat'taki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Mahcub, IKBY'deki yabancı misyon temsilcilikleri ve Arap ülkeleri arasında son dönemde yaşanan sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Mahcub, "IKBY'deki yabancı temsilcilikler, siyasi değil hizmet faaliyeti vermek için burada bulunuyor. Kürt ve dış ülke vatandaşlarına hizmet götürüyor. Kapatılması için herhangi bir çalışma söz konusu değil." dedi.

"Lübnan ve Suudi Arabistan ile görüşüyoruz"

Arap ülkeleri arasında yaşanan sorunlar karşısında Irak'ın bir taraf olmadığını ifade eden Mahcub, "Hiçbir ülkenin abluka altına alınmasından yana değiliz. Kardeş ülkeler arasındaki sorun ve anlaşmazlıkların giderilmesi için talep edildiği halde ara bulucu rolünü üstlenebiliriz." diye konuştu.

Mahcub, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının ardından yaşanan krize ilişkin ise şunları kaydetti:

"Irak, herkese eşit mesafede bulunuyor. Krizin çözümü için Suudi Arabistan ve Lübnan ile görüşmelerimiz söz konusu. Bu krizin Irak'a yönelik herhangi bir tehlike oluşturacağı kanaatinde değiliz." .

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahcub ayrıca "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Bağdat'ı ziyaret edeceği" şeklindeki iddiaları yalanlarken, Katar'ın yakında Bağdat'ta Büyükelçilik açacağını aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak Dışişleri BakanlığıAhmed MahcubIrak Kürt Bölgesel YönetimiIKBY
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