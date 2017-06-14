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IKBY'deki siyasi krizde çözüm arayışları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde KYB ve KDP, siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin, "yeni başkan seçilerek yeniden işlevsel hale getirilmesi" kararı aldı.

IKBY'deki siyasi krizde çözüm arayışları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde KYB ve KDP, siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin, "yeni başkan seçilerek yeniden işlevsel hale getirilmesi" kararı aldı.

14 Haziran 2017 Çarşamba 15:16
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IKBY'deki siyasi krizde çözüm arayışları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin, "yeni başkan seçilerek yeniden işlevsel hale getirilmesi" konusunda uzlaşıya vardığı bildirildi.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin genel sekreterliğini yaptığı KYB Politbüro üyesi Sadi Ahmed Pire, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP ile dün basına kapalı şekilde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Pire, "Her iki taraf da meclisin faaliyete geçirilmesine karar verdi." dedi.

KYB Politbüro üyesi Pire, iki partinin "meclisin ilk oturumunun Goran (Değişim) Hareketi'nden Yusuf Muhammed başkanlığında gerçekleşmesi ve sonrasında yapılacak ilk oylamayla yeni bir meclis başkan seçilmesi" kararı aldığını söyledi.

KDP ve Goran Hareketi arasındaki siyasi çekişmelerden dolayı azledilen Goranlı bakanların da durumuna değinen Pire, "Yeni meclis başkanının seçilmesinden sonra söz konusu bakanlar da görevlerine dönebilecek." diye konuştu.

Goran Hareketi'nden "itiraz"

Öte yandan Goran Hareketi Sözücüsü Şoreş Hacı ise "siyasi krizin çözülmesine yönelik KDP-KYB tarafından alınan ortak kararı kabul etmediklerini" belirtti.

Hacı konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Meclisin yeni başkan seçilmesi şartıyla yeniden faaliyete geçmesini kabul etmiyoruz. Çünkü meclisin işlevsiz kalmasının sebebi başkanlık kurulu değildir." dedi.

Görevinden azledilen Meclis Başkanı Yusuf Muhammed ise yaptığı açıklamada, "Resmen alınmış bir karar söz konusu değil. Alınan karar (KDP-KYB) içerisinde yeni bir şey de yok." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiKDP
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