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IKBY'deki memur maaşları krizinde sona yaklaşıldı

IKBY Başbakanı Barzani, yaklaşık 3 yıldır kesintili şekilde ödenen memur maaşlarının tam ve zamanında verilmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

IKBY'deki memur maaşları krizinde sona yaklaşıldı

IKBY Başbakanı Barzani, yaklaşık 3 yıldır kesintili şekilde ödenen memur maaşlarının tam ve zamanında verilmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

28 Mart 2018 Çarşamba 15:21
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IKBY'deki memur maaşları krizinde sona yaklaşıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, yaklaşık 3 yıldır çeşitli nedenlerle kesintili şekilde ödenen memur maaşlarının tam ve zamanında verilebilmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin 2014 yılında bütçelerini kesmesi, petrol fiyatlarında meydana gelen ciddi düşüş ve terör örgütü DEAŞ ile girilen savaş gibi nedenlerden dolayı son 3 yıldır IKBY'deki memurların maaşını kesintili ve gecikmeli şekilde ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

IKBY'deki memurların söz konusu nedenlerle maaşlarını kesintili ve gecikmeli aldıkları zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Barzani, bu durumun ortadan kalkması, maaşların tam ve zamanında ödenmesi için Bakanlar Kurulu'nda önemli adımlar attıklarını ve sona yaklaştıklarını söyledi.

IKBY'deki hükümet karşıtı gösteriler

Süleymaniye başta olmak üzere Erbil ve Duhok'ta 4 gündür hükümet karşıtı gösteri düzenleyen memurlara güvenlik güçlerinin sert karşılık verdiği yönündeki eleştiriye ise Barzani, "Ülkemiz ve kentlerimizde, provokatif eylemler içerisinde bulunan tarafların önüne geçmek için her türlü önlemi alacağız." ifadesini kullandı.

Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe ve maaş krizi

Bağdat yönetimi, IKBY'nin, Mayıs 2014'te Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etme kararına tepki olarak Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçesiyle memur maaşlarını göndermemeye başlamıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile başlayan kriz, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesi, IKBY'deki havalimanlarına yurt dışı yasağının uygulamasıyla tam bir kördüğüm haline gelmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada "IKBY'deki bazı memurların maaşlarının gönderileceğini" duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiIKBYIKBYdeki Memur MaaşlarıDeaş
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