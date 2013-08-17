İhvan'ın kapatılması görüşülüyor

KAHİRE - Mısır Bakanalar Kurulu Sözcüsü ve Başbakan Basın Danışmanı Şerif Şevki, Müslüman Kardeşler Teşklatı'nın (İhvan) fesh edilmesini görüştüklerini açıkladı.

Şevki, başkent Kahire'deki Bakanlar Kurulu binasında düzenlediği basın toplantısında, "İhvan'ın kiliseleri ateşe verdiğini" iddia ederek, teşkilatı birçok polis merkezi ile 2 cezaevine saldırmakla suçladı.

Geçici Başbakan Hazm el-Biblavi'nin Sosyal Dayanışma Bakanı Ahmed el-Beri'ye İhvan'ın feshedilmesi önerisini sunduğunu ve söz konusu meselenin görüşüldüğünü ifade eden Şevki, "Darbe karşıtı gösteriler sırasında aralarında 1 Filistinli, 1 Pakistanlı 4'ü Suriyeli 500 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı" diye konuştu.