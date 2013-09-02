İhvan'ın 3 liderine gözaltı

KAHİRE



Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden 3 kişiyi gözaltına aldı.



İhvan ve emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, birçok ilde İhvan yöneticilerine ait evlere baskın düzenledi. Baskınlarda, teşkilat liderlerinden Ahmed Nureddin Mansur el-Aziz, Süveyş Doktorlar Sendikası Başkanı Hatim en-Neşşar ve Abdurrahman Muhammed Abdurrahman "şiddete teşvik" ve "güvenlik güçlerine mukavemet" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Öte yandan, Mısır'ın Mansura ve Nil Deltası başta olmak üzere birçok farklı ilindeki savcılıklar tarafından aralarında eski Milletvekili Cemal Şehate'nin de bulunduğu gözaltındaki 62 İhvan mensubunun, 15 gün süreyle tutuklu kalması yönünde karar verildi.



Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Yönetim Kurulu üyesi ve eski milletvekillerinden Ferid İsmail de bugün evine düzenlenen baskında gözaltına alınarak Tura Hapishanesi'ne götürülmüştü.









AA