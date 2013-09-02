Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İhvan'ın 3 liderine gözaltı

Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden 3 kişiyi gözaltına aldı.

İhvan'ın 3 liderine gözaltı

Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden 3 kişiyi gözaltına aldı.

02 Eylül 2013 Pazartesi 08:27
392 Okunma
İhvan'ın 3 liderine gözaltı
KAHİRE

Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden 3 kişiyi gözaltına aldı.

İhvan ve emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, birçok ilde İhvan yöneticilerine ait evlere baskın düzenledi. Baskınlarda, teşkilat liderlerinden Ahmed Nureddin Mansur el-Aziz, Süveyş Doktorlar Sendikası Başkanı Hatim en-Neşşar ve Abdurrahman Muhammed Abdurrahman "şiddete teşvik" ve "güvenlik güçlerine mukavemet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan, Mısır'ın Mansura ve Nil Deltası başta olmak üzere birçok farklı ilindeki savcılıklar tarafından aralarında eski Milletvekili Cemal Şehate'nin de bulunduğu gözaltındaki 62 İhvan mensubunun, 15 gün süreyle tutuklu kalması yönünde karar verildi.

Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Yönetim Kurulu üyesi ve eski milletvekillerinden Ferid İsmail de bugün evine düzenlenen baskında gözaltına alınarak Tura Hapishanesi'ne götürülmüştü.

 

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 08:28
Anahtar Kelimeler:
MısırIhvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ