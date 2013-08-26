İhvan yetkililerine yönelik gözaltılar sürüyor

KAHİRE

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, eski Gençlik Bakanı Üsame Yasin ile 2 Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yetkilisini başkent Kahire'nin doğusundaki bir evde gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin, halen cezaevinde bulunan İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır'ın sekreteri Muhammed Hafız olduğu öğrenildi.

Yasin'in gözaltına alındığı haberi, ailesi tarafından sosyal paylaşım sitesinde yer alan mesajlarla da doğrulandı.

Hürriyet ve Adalet Partisi'nden (HAP) dün yapılan açıklamada da Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi liderlerinden Salah Sultan'ın oğlu Muhammed Sultan ve 3 siyasi aktivistin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Başsavcılık, "30 Haziran'da İhvan'ın, Kahire'nin Mukattam semtindeki genel merkezi etrafında çıkan şiddet olaylarında göstericileri öldürmeye teşvik ettikleri" suçlamasıyla Yasin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.