İhvan üyesi 14 kişiye gözaltı

KAHİRE



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın çevik kuvvet ile işbirliği içinde El-Kalyubiye, El-Buhayra, El-Menufiye, El-Minye, Beni Suveyf, Sohac ve Asyut kentlerinde haklarında yakalama emri çıkarılan 14 İhvan üyesini gözaltına aldığı kaydedildi.



Mısır güvenlik güçleri, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de üyesi olduğu İhvan'ın liderleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını, 3 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana sürdürüyor.



14 Ağustos'ta güvenlik güçlerinin darbe karşıtı kitlesel oturma eylemlerinin odağındaki Rabia'tül Adeviyye ve Nahda Meydanı'ndaki gösterilerin, yüzlerce göstericinin ölümüyle dağıtılmasının ardından İhvan teşkilatına yönelik gözaltı operasyonları hız kazandı.





AA