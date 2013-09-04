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İhvan üyelerine yönelik gözaltılar sürüyor

Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 7 üyesini "şiddete teşvik" suçlamasıyla gözaltına aldı.

İhvan üyelerine yönelik gözaltılar sürüyor

Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 7 üyesini "şiddete teşvik" suçlamasıyla gözaltına aldı.

04 Eylül 2013 Çarşamba 17:35
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İhvan üyelerine yönelik gözaltılar sürüyor

KAHİRE - Mısır güvenlik güçleri, üç farklı kentte Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) 7 üyesini "şiddete teşvik" suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi.

Ülkenin ortasında yer alan Beni Süveyf kenti güvenlik kaynakları, güvenlik güçlerinin bu sabah düzenlediği operasyonlarda 4 İhvan üyesinin gözaltına aldığını belirtti.

Süveyş Kanalı'nın kuzey ve güney girişlerinde yer alan Port Said ve Süveyş kenti güvenlik kaynakları, iki şehirde birer ihvan üyesinin "şiddeti kışkırtma" suçlamasıyla bu sabah gözaltına alındıklarını aktardı.

Feyyum kenti emniyet müdürlüğü, İhvan mensubu Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mecdi Ahmet Arafa Osman'ın "Şiddet olaylarına katılma" suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Mısır güvenlik güçleri, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de üyesi olduğu İhvan'ın liderleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını, 3 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana sürdürüyor.

14 Ağustos'ta güvenlik güçlerinin darbe karşıtı kitlesel oturma eylemlerinin odağındaki Rabia'tül Adeviyye ve Nahda Meydanlarındaki gösterilerin yüzlerce göstericinin ölümüyle dağıtılmasının ardından, İhvan teşkilatına yönelik gözaltı operasyonları hız kazandı. 

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 17:36
Anahtar Kelimeler:
Ihvan
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