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İhvan üyelerine ihtiyati tutuklama kararı

Mısır Başsavcılığı bazı İhvan üyleri hakkında 15 gün ihtiyati tutuklama kararı çıkardı.

İhvan üyelerine ihtiyati tutuklama kararı

Mısır Başsavcılığı bazı İhvan üyleri hakkında 15 gün ihtiyati tutuklama kararı çıkardı.

27 Ağustos 2013 Salı 07:59
476 Okunma
İhvan üyelerine ihtiyati tutuklama kararı
KAHİRE

Mısır Başsavcılığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır, Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi liderlerinden Safvet Hicazi ve eski Gençlik Bakanı Usame Yasin hakkında, 15 günlük ihtiyati tutuklama kararı çıkardı.

Başsavcılık, "şiddete teşvik" suçlamasıyla haklarında 15 gün ihtiyati tutuklama kararı çıkardığı Şatır ve Hicazi'ye, "kasten adam öldürme", darbe karşıtlarının daha önce gösteri yaptığı "Nahda Meydanı çevresindeki vatandaşlarda korku uyandırma" yönünde suçlamalar da yöneltiyor. Alınan bu kararla Şatır ve Hicazi'nin tutukluluk süreleri bir kez daha uzatılmış oldu.

Eski Gençlik Bakanı Üsame Yasin de "güvenlik güçlerine saldırma" ve "göstericileri öldürme" ile suçlanıyor.

Mısır'ın çeşitli kentlerinde bugün düzenlenen operasyonlarda, Yasin ve Şatır'ın sekreteri Muhammed Hafız'ın da arasında bulunduğu İhvan liderlerinden 22 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 07:59
Anahtar Kelimeler:
İhvan üyeleri
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