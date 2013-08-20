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İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii tutuklandı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii tutuklandı.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii tutuklandı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii tutuklandı.

20 Ağustos 2013 Salı 08:30
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İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii tutuklandı
KAHİRE

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin tutuklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bedii, güvenlik güçleri tarafından başkent Kahire'deki Nasır City bölgesinde bulunan Rabiatul Adeviyye Meydanı yakınlarındaki bir dairede tutuklandı.

Başsavcılığın hakkında çıkardığı karar doğrultusunda tutuklanan Bedii, zırhlı araca bindirilerek emniyet merkezine nakledildi.

Tutuklamanın yapıldığı sırada Bedii'nin yanında yabancı uyruklu bir kişinin daha olduğu ve güvenlik güçleri tarafından kimlik sorgulamasından geçirildiği kaydedildi.

El-Akreb Hapishanesi'ne götürüldü

Bedii'nin, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan El-Akreb Hapishanesi'ne nakledildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre Bedii, başsavcılık kararıyla götürüldüğü emniyet merkezindeki sorgusunun ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında 3 Temmuz askeri darbesinden sonra tutuklanan pek çok İhvan ve İslami parti liderinin de bulunduğu El-Akreb Hapishanesi'ne nakledildi.

Bedii, 8 Temmuz'da Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde sabah namazı kılan göstericilere askerlerin ateş açması sonucu 84 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda halkı "şiddete teşvik etmek"le suçlanıyor.

Güvenlik güçleri dün de Luksor kentinde bazı evlere baskın düzenleyerek 15 İhvan yöneticisini gözaltına almıştı.

"Bu siyaset değil vatan meselesi"

Öte yandan, İhvan Sözcüsü Ahmed Arif, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Bedii'ye destekte bulundu.

Arif, "Tekrar ediyoruz. Bu siyaset ya da particilik değil vatan meselesidir. Doktor Muhammed Bedii İhvan'ın bir ferdidir. İhvan, Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi'nin bir üyesi, Ulusal İttiafak Hareketi ise gece gündüz meydanlarda dimdik duran Mısır'ın çıkarlarından bir kıl kadar dahi vazgeçmeyen ve 3 Temmuz darbesinin faili darbeci zihniyetin karşısındaki milyonların kalbindedir" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 08:30
Anahtar Kelimeler:
IhvanBedii
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