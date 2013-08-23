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İhvan liderlerine yönelik gözaltılar sürüyor

Mısır'da İhvan liderlerine yönelik gözaltılar sürüyor.

İhvan liderlerine yönelik gözaltılar sürüyor

Mısır'da İhvan liderlerine yönelik gözaltılar sürüyor.

23 Ağustos 2013 Cuma 08:27
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İhvan liderlerine yönelik gözaltılar sürüyor
KAHİRE

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerine yönelik gözaltılar sürüyor.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, İhvan yöneticilerinden Ahmed Ebu Bereke ve Hasan el-Bernes ile Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) milletvekillerinden Fethi Şihab'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, emniyet güçlerinin soruşturma gereği haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin takibine devam edeceği kaydedildi.

Operasyonlar Kahire dışında da devam ediyor

Mısır güvenlik güçlerinin  İhvan kadrolarına yönelik gözaltı operasyonları başkent Kahire dışındaki bölgelerde de devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Süveyş, Port Said, Kızıldeniz, Eş-Şerkıyye, Beni Suveyf, Asvan, El-Feyyum, Dekahılye, İskenderiye, İsmailiye ve Sina'da İhvan, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP)  ile Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi kadrolarında yer alan birçok ismin ev ve iş yerlerine güvenlik güçleri tarafından baskınlar düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Port Said Savcılığı, 4 İhvan yöneticisi hakkında "şiddete teşvik, kamu mallarına zarar verme ve devlet otoritesine karşı güç kullanma" gibi suçlardan 15 gün gözaltı kararı verdi. 

Mısır'ın doğu bölgesindeki Kızıldeniz ilinde İhvan ve HAP kadrolarında yer alan 7 kişiye ve Nil Deltası'nda bulunan Eş-Şerkıyye ilinde 2 İhvan yöneticisinin benzer suçlardan dolayı yürütülen soruşturmalarda 15 gün gözaltına alınmaları kararlaştırıldı.

Beni Suveyf'te HAP yöneticilerine ait iş yerlerine baskınlar düzenlendi ve Ahmed Seyyid Meyhub isimli parti yöneticisi gözaltına alındı.

25 Ocak Devrimi'nden bu yana ilk baskınlar

Mısır'ın güney bölgesindeki Asvan'da da İhvan yöneticilerinin evlerine 25 Ocak Devrimi'nden bu yana ilk defa baskınlar düzenlendi.

Kahire'nin güneybatısındaki El-Feyyum'da İhvan, HAP ve Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi kadrolarının evlerine baskınlar düzenlendi, HAP yöneticilerinden Ahmed Seyyid gözaltına alındı.

Dekahliye'de İhvan liderlerinden Muhammed ed-Desuki ve Bekir Fevzi Faris, evlerine düzenlenen baskınlar sırasında gözaltına alındı. Son iki gün içinde Dekahliye'de aralarında HAP Dakahliye Sekreteri İbrahim Ebu Avf'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İskenderiye'de İhvan ve HAP kadrolarında yer alan 34 kişinin evlerine baskınlar düzenlendi ve 7 kişi gözaltına alındı.

İsmailiye'de ise geçen pazartesi gününden bu yana düzenlenen baskınlarda 16 İhvan üyesi gözaltına alındı. İsmailiye'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre bu sabah 3 İhvan yöneticisi daha gözaltına alındı. Sina'da ise 19 kişi göz altına alındı.

Mısır'ın biçok kentinde bir süredir İhvan ve HAP liderleri ile kadrolarına yönelik gözaltı operasyonları devam ediyor. Güvenlik güçleri isimleri arananlar listesinde bulunan kişilere yönelik operasyon yürütüldüğünü açıklarken, İhvan yetkilileri, bu durumun kendilerini barışçıl eylemlerinden vazgeçiremeyceğini belirtiyor.

İhvan'ın üst düzey yetkililerinden Ahmet Arif, HAP hukuk danışmanı Ahmed ebu Bereke ve İhvan Rehberlik Konseyi Üyesi Mustafa Ganim bugün gözaltına alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 08:28
Anahtar Kelimeler:
Ihvan
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