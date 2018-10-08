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İHH'dan Gazzeli öğrencilere kıyafet desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Gazze’deki 2 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.

İHH'dan Gazzeli öğrencilere kıyafet desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Gazze’deki 2 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:24
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İHH'dan Gazzeli öğrencilere kıyafet desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Gazze’deki 2 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından işgalci İsrail'in zulmünü artırarak Gazze’ye kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başladığı belirtildi.

Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik ablukanın aralıksız devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Mavi Marmara Gemisi ile Filistin’i dünya gündemine sokmayı başaran İHH İnsani Yardım Vakfı ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, hayırseverlerin destekleriyle Gazzeli 2 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Konya İHH ve İnegöl İHH’nın destekleriyle gerçekleştirilen projeden bin erkek ve bin kız öğrencinin istifade ettiği belirtilerek, öğrencilere okul üniformasının yanı sıra, ayakkabı da dağıtıldığı kaydedildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İnsan Hak Ve HürriyetleriİHHInsani Yardım VakfıGazze
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