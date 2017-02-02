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İHH Afrika'da 850 bin kişiye ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 35 ülkede 5 milyon avroyu aşan yardımlarla 850 bin kişiye ulaştı.

İHH Afrika'da 850 bin kişiye ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 35 ülkede 5 milyon avroyu aşan yardımlarla 850 bin kişiye ulaştı.

02 Şubat 2017 Perşembe 13:55
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İHH Afrika'da 850 bin kişiye ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfının, 35 ülkede 5 milyon avroyu aşan yardımlarla 850 bin kişiye ulaştığı bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, 2017 yılında Afrika için özellikle yetim ailelerine yönelik kalkınma projelerine daha fazla ağırlık vereceklerini belirtti.

Aynacı, İHH’nın Afrika’daki 2017 hedeflerini şöyle anlattı:

"Küçük desteklerle onların hayatlarını değiştirebilecek projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. İnsanların kendi başlarına ayakta durabilmelerini sağlayan çalışmalar planlıyoruz. Bunun yanı sıra Meslek Edindirme Kursları ile bölge halkını meslek sahibi yapmayı düşünüyoruz. Hedeflediğimiz çalışmalar arasında, her Müslüman bölgesinin kendi mezhebine yönelik olarak hazırlanan ilmihal kitaplarını insanlara ulaştırmak da bulunuyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
İHH
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