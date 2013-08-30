İdlib'e hava saldırısı: 11 ölü

ŞAM





Suriye Yerel Koordinasyon Komitesince (LCC) yapılan açıklamada, orduya ait bir savaş uçağının İskat beldesindeki yerleşim yerini bombaladığı belirtildi.

Olayda 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, sahra hastanelerine kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Açıklamada, rejim güçlerinin İdlib ve çevresindeki yerleşim yerlerine yönelik ağır silahlarla saldırılarının devam ettiği de kaydedildi.