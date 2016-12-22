İDLİB - Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'in Kafr Nabl beldesindeki bir çarşıya düzenlediği hava saldırısında 12 sivilin öldüğü, 23 sivilin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Ömer Ulvan isimli sivil savunma yetkilisi, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib kentine bağlı Kafr Nabl beldesindeki çarşıyı bombaladığını söyledi.

Saldırıda 12 sivilin öldüğünü, 23 sivilin de yaralandığını aktaran Ulvan, ''Rejim güçlerine ait savaş uçakları kent merkezindeki çarşıyı bombaladı. Can kayıplarının yanı sıra çarşıda bulunan pek çok araç ile iş yeri ve evlerde yangın çıktı. Yangınlar sivil savunma ekiplerince söndürüldü ancak olay yerinde büyük hasar oluştu.'' dedi.

Yaralıların tedavi için beldedeki sahra hastanesine kaldırıldığını dile getiren Ulvan, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getirdi.

AA