İdlib'de hava saldırısı: 48 kişi öldü

ŞAM

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), tarafından yapılan açıklamada, Suriye ordusunun İdlib'in Eriha kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda "TNT yüklü varil bombası" atıldığı, bunun sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bölgedeki saldırının ardından enkazın altından çok sayıda yaralının çıkarıldığı kaydedildi.

Sahra hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu aktarılan açıklamada, hava saldırısının İdlib ve çevresinde devam ettiği ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu dile getirildi.