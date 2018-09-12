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"İdlib’de çözüm Türkiye gibi müttefiklerle iş birliğinden geçiyor"

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, "(İdlib'de) Söz konusu (terör) oluşumların etkisiz hale getirilmesinin yolu Türkiye gibi bölgedeki müttefiklerle iş birliğinden geçiyor." dedi.

"İdlib’de çözüm Türkiye gibi müttefiklerle iş birliğinden geçiyor"

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, "(İdlib'de) Söz konusu (terör) oluşumların etkisiz hale getirilmesinin yolu Türkiye gibi bölgedeki müttefiklerle iş birliğinden geçiyor." dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:40
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"İdlib’de çözüm Türkiye gibi müttefiklerle iş birliğinden geçiyor"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirterek, "İdlib’de bir felaketin yaşanmasını önlemek istiyoruz." dedi.

El Sani, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl ile görüştü.

Kneissl, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Bakan El Sani ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirterek, özellikle ekonomi, sağlık, eğitim ve enerji alanlarında iş birliği konularını görüştüklerini söyledi.

"İdlib’de bir felaketin yaşanmasını önlemek istiyoruz"

Suriye'deki gelişmelere de değinen El Sani, İdlib'de yaşananların çok kaygı verici olduğunu ifade etti.

El Sani, çatışmasızlık bölgesi olan İdlib’de kimi terör gruplarının bulunduğunun herkes tarafından bilindiğine dikkati çekerek, "Söz konusu oluşumların etkisiz hale getirilmesinin yolu Türkiye gibi bölgedeki müttefiklerle iş birliğinden geçiyor. Oradaki sivillerin hayatlarının korunması gerekiyor. İdlib’de bir felaketin yaşanmasını önlemek istiyoruz." dedi.

Suriye rejiminin bir kez daha kendi halkına yönelik katliam girişiminde bulunacağından duyduğu kaygıyı dile getiren El Sani, dünyanın bu durumu önlemek için yeterince çaba sarf etmediğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarŞeyh Muhammed Bin Abdurrahman Bin Casim El Saniİdlib
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