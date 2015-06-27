İdlib'de bombalar altında ramazan

İDLİB

Suriye'de muhaliflerin kontrolüne geçen İdlib kentinde ramazan ayı, rejim güçlerinin aralıksız bombardımanı altında geçiyor.

Suriye rejimi, yaklaşık üç ay önce muhalif gruplardan oluşan "Fetih Ordusu"nun (Ceyş'ul-Fetih) kontrolüne geçen bölgeye neredeyse her gün hava saldırısı düzenliyor. Rejimin kontrolü dışında ilk ramazan ayını geçiren İdlibliler, devam eden saldırıların yanı sıra temel hizmetlerin dahi karşılanamadığı mahrumiyetler içinde yaşıyor.

İftar öncesi AA kameralarının görüntülediği İdlib sokakları ve çarşılarında ürün kıtlığı ve fiyatlardaki büyük artış dikkat çekiyor. Öte yandan ülkede petrol ve gaz yataklarının büyük bir kısmını elinde bulunduran terör örgütü DAEŞ'in, İdlib gibi muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgelere petrol girişini engellemesi yakıt krizinin büyümesine neden oluyor.

İdlib'deki yerel aktivistlerden Suheyb Ebu Yahya, "Pazardaki pahalılık ramazanda daha da arttı. Kentte elektirik ve su kesintileri de oluyor. Ayrıca neredeyse hergün hava saldırısına maruz kalıyoruz" dedi. Tüccar ve dükkan sahiplerinin saldırılar nedeniyle büyük ölçüde kentten ayrıldığını ifade eden Ebu Yahya, bütün sıkıntılara rağmen ramazanın hayır getireceğine inandığını söyledi.

Ahraru'ş Şam, Nusra Cephesi, Aksa Askerleri (Cundu'l-Aksa), Sunne Ordusu (Ceyşu's-Sunne), Feyleku'ş-Şam ve Hak Tugayı (Livau'l- Hak) gibi muhalif gruplardan oluşan Fetih Ordusu, 28 Mart'ta İdlib'de kontrolü tamamen ele geçirmişti.